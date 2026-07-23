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Da li nas telefoni i računari zrače više nego što mislimo? Mobilni uređaji, bežični internet, laptopovi, deo su naše svakodnevice. Da li postoji razlog za brigu ili je strah preuveličan? Kako zračenje utiče na naše zdravlje i možemo li da smanjimo izloženost bez odricanja od tehnologije?

Sve te nedoumice pojasniće nam gost emisije "Puls Srbije" Zoran Opsenica, savetnik za zračenje.

- Mi bez telefona ne možemo da živimo i to je jedna svakodnevnica koja je standardna, telefon je uvek ili u ruci ili ga koristimo za pričanje i obe opcije su štetne - započeo je Opsenica.

Veliki broj posebno mladih ljudi ne ispušta svoje telefone iz ruku čitavog dana dok nisu ni svesni koliko to zapravo može btit štetno ili čak i opasno po njihovo zdravlje.

- Ranije je bilo uvaženo mišljenje da je isključivo temperaturni efekat taj koji je bitan i koji je štetan po čoveka, gledali su se ti kratkoročni efekti kod ljudi. Međutim u zadnjih 15-20 godina se pojavilo jako puno istraživanja koja govore da su dugoročni efekti zapravo mnogo bitniji jer mi naše telefone koristimo stalno - dodaje.

Telefoniranje izaziva neurološke bolesti

Kako kaže, kratkoročne efekte naše telo može da podnese, ipak, mi telefon stalno koristimo, skrolujemo, gledamo društvene mreže, šaljemo poruke ili telefoniramo, i to je iznad bioloških standarda koje naše telo može da podnese.

- Treba objasniti šta su biološki standardi i šta su zvanični standardi jer tu je velika razlika. Zvanični standardi su isključivo vezani za te kratkoročne efekte i za taj temperaturni efekat tela, međutim biološki efekti se pojavljuju na jako malim nivoima zračenja tako da i slanje poruka i gledanje društvenih mreža i zvanje telefonom biološki utiču na nas - kaže Opsenica.

Objašnjava da je manje zračenje kada na primer uključimo spikerfon i odvojimo telefon od nas nego kada ga prislonimo na uvo.

- Kada mi koristimo telefon i prislonimo ga na uvo, moram da objasnim, tu postoji jedan prostor u našoj lobanji gde nema kostiju i tu direktno zračimo naša meka tkiva, direktno zračimo mozak. Prilikom tog zračenja otkriveno je da se otvara krvno-moždana barijera koja nama štiti mozak od ulaženja čestica odnosno hemikalija koje uopšte ne trebaju biti u mozgu - objašnjava.

Foto: Kurir Televizija

Naveo je da su to teški metali i štetne hemikalije. Kada se ta barijera otvori, te hemikalije ulaze u mozak i mogu dovesti do raznih poremećaja koji su vezani za naše kognitivne sposobnosti.

- Dugoročno mogu uticati na pojavu altzhajmera, parkinsonove i drugih neurodegerativnih bolesti - rekao je Opsenica.

Kako da bezbedno koristimo mobilne telefone

Mnogo je bolje koristiti spikerfon, kroz slušalice dobijamo manji nivo zračenja ali one jesu problem jer idu direktno u naše uši, a kako on kaže, čak i mali nivoi zračenja mogi biti veoma opasni.

Mnogim ljudima je telefon konstantno u džepu ili ga drže u ruci, to takođe nije isto kao kada je prislonjen na naše lice ali je isto dugoročno izlaganje i zbog toga je štetno.

- Uvek treba voditi računa da li je dugoročno ili kratkoročno sa kratkoročnim neće biti problema ali ovo drugo nam pravi biološku štetu - dodaje.

Mobilni telefoni Foto: Shutterstock

Kako kaže, zabluda je da su pametni satovi manje štetni od telefona, isti su samo manji i zrače ruku umesto glave. Ipak zrače je konstantno.

- Mi kada zračimo jedan deo tela, celo telo ima informaciju o tome, to bi bilo kao kad bi posekli mali prst, iako je posekotina na malom prstu mi osećamo tu bol i povredu celim telom. Tako je i kod zračenja, šteta je manja ali se dešavaju promene u smisli oksidadativnog stresa u telu koji opet pravi štetu u telu i to pravi na celom telu - objašnjava Opsenica.

03:21 "TELEFONIRANJE MOŽE IZAZVATI PARKINSONOVU BOLEST"! Ekspert objašnjava koliko je zračenje štetno i kako bezbedno koristiti pametne telefone! OVO niste znali!! Izvor: Kurir televizija

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