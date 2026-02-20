Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju dan Svetog Partenija Lampsakijskog.

Sveti Partenije bio je sin đakona iz grada Melitopolja. Još kao dete dobro je pamtio reči jevanđelja, i trudio se da ih ispuni.

Naselio se kraj jednog jezera gde je lovio ribu, prodavao i delio siromasima, a po Božjem sudu bio je izabran za episkopa lampsakijskog.

Partenije je očistio grad od bezbožaca, hramove zatvorio, a mnoge crkve sagradio. Molitvom je lečio svaku bolest, a naročito je oštar bio prema zlim dusima. Dugo je živeo sveti Partenije i pokazao na delu svoju obilnu ljubav prema Bogu i ljudima. Preselio se u večni pokoj Hristov u IV veku.

Jednom kada je hteo da istera zlog duha iz nekog čoveka, duh ga je molio da ga ne izbaci:

- Daću ti ja drugog čoveka, u koga možeš ući i u njemu živeti - reče mu Partenije.

Upita ga zli duh: - Ko je taj čovek?

- Ja sam taj čovek - odgovori mu svetitelj - uđi i budi u meni.

Čuvši to, zli duh pobeže kao ognjem opaljen, vičući: - Kako bih ja mogao ući u dom Božji?