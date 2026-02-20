Slušaj vest

Povodom obeležavanja jubileja 150 godina od formiranja Generalštaba srpske vojske u Domu Vojske Srbije u Beogradu u četvrtak je otvorena izložba "150 godina Generalštaba – Vek i po u službi otadžbine".

Izložbu je otvorio načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović. On je, tom prilikom, istakao da izložba predstavlja svedočanstvo institucionalnog kontinuiteta i profesionalnog razvoja Generalštaba od 1876. godine do danas dodavši da je 19. vek postavio temelje savremene Srbije.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

"U to vreme prepoznata je potreba da se u organizacionom smislu formira jedan deo u okviru Ministarstva odbrane koji bi se bavio pripremom vojske za upotrebu, obukom, moralom, kodeksom i svime onim što bi i danas prepoznali u nadležnostima i obavezama koje stoje pred Generalštabom. Mi ćemo danas imati priliku da se kroz izabrane muzejske eksponate, zapise i dokumenta upoznamo sa razvojem institucije koja je duboko utkana u našu vojničku i državnu istoriju. Ova izložba bi trebalo da nas podseća na značaj znanja, organizacije i odgovornosti u izgradnji razvoja vojnih institucija", rekao je načelnik Generalštaba zahvalivši svima koji su učestvovali u pripremi i organizaciji izložbe povodom ovog velikog jubileja.

Direktor Pošte Srbije Zoran Anđelković uručio je načelniku Generalštaba generalu Mojsiloviću filatelistički set - koverat prvog dana izdanja sa poštanskom markom, izdatu povodom 150 godina Generalštaba.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

On je čestitao 150 godina postojanja i rada Generalštaba naglasivši da je Pošta Srbije uvek bila posvećena svim važnim državnim jubilejima i najvažnijim datumima naše istorije i činila napore da ostavi trajni trag i sećanje na njih kroz poštansku marku te da je jubilej Generalštaba upravo jedan od najvažnijih datuma naše istorije.

Na svečanom otvaranju izložbe prikazan je segment iz dokumentarnog filma „Strategijski gen – Um vojske – linija komandovanja – 150 godina Generalštaba“ čija se premijera očekuje u martu ove godine.

Izložbena postavka u Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije, čiji je autor kustos Vojnog muzeja Uroš Milivojević, pruža priliku posetiocima da se upoznaju sa zanimljivim istorijskim podacima o Generalštabu. Na izložbi je prikazana retrospektiva kroz fotografije svih načelnika Generalštaba od formiranja do danas, originalne fotografije, uniforme, šajkače, knjige, naredbe, lično naoružanje, sablje i slično.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Otvaranju izložbe prisustvovali su članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba, raniji načelnici Generalštaba, episkop lipljanski i vojni Dositej, predstavnici crkava i verskih zajednica.

Izložba je otvorena do 15. aprila 2026. godine.

Glavni generalštab srpske vojske formiran je 24. januara po starom, odnosno 5. februara po novom kalendaru, 1876. godine kao sastavni deo vojnog ministarstva.