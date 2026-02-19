Slušaj vest

Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova obaveštava da je u saradnji sa graničnim organima Rumunije i Ministarstvom finansija - Upravom carina, zbog održavanja manifestacije noćnog bazara u Kikindi, usaglasila radno vreme Graničnog prelaza Nakovo - Lunga, tako što će 21. februara 2026. godine biti otvoren od 7 do 24 časa (od 8 do 1 čas po rumunskom vremenu), umesto od 7 do 19 časova.

Navedeni granični prelaz uspostavljen je za međunarodni promet putnika i prevoznih sredstava, izuzimajući autobuski i teretni saobraćaj.

