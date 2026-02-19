Teretna vozila čekaju na izlazu iz zemlje tri sata na Batrovcima i dva sata na Sremskoj Rači , saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Uprava granične policije saopštila je da je u saradnji sa graničnim organima Rumunije, zbog održavanja manifestacije noćnog bazara u Kikindi, usaglasila radno vreme Graničnog prelaza Nakovo - Lunga, tako što će 21. februara biti otvoren od 7 do 24 časa (od 8 do 1 čas po rumunskom vremenu), umesto od 7 do 19 časova, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.