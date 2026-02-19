Slušaj vest

Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je danas da na putevima u istočnim i zapadnim delovima zemlje ima do pet centimetara snega, uglavnom u raskvašenom stanju, a vozače su upozorili i na poledicu, maglu i učestalije odrone.Snega ima na putevima na teritoriji Ivanjice, Kruševca, Novog Pazara, Užica, Vranja i Zaječara, dodaje se u saopštenju.

Za saobraćaj je neprohodan put na Goliji, od Odvraćenice do Prekog Brda, dok je za šlepere i kamione sa prikolicom na snazi zabrana na više puteva u brdskim i planinskim predelima na kojima ima snega.

"Putevi" su vozače upozorili na mogućnost pojave poledice zbog niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima, posebno na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na mostovima.

Auto-moto savez Srbije (AMSS) je u svom saopštenju naveo da vozače danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja unutar gradova zbog čega su savetovali opreznu vožnju i prilagođenu brzinu, posebno u zonama škola.

Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni čekaju tri sata za izlaz iz Srbije na Batrovcima, kao i dva sata na prelazu Sremska Rača.