Muškarac (68) uhapšen je u Beogradu zbog sumnje da je na ulici prilazio starijim ženama i predstavljao se kao njihov bivši kolega. Govorio im je da preko veza u PIO fondu može da im obezbedi isplatu razlike u penziji ili povećanje primanja, a zauzvrat je tražio novac, što su mu one i davale.

Za ovaj slučaj, ali i druge vrste prevara u Srbiji sagovornik za Kurir televiziju bio je Aleksandar Popara.

Prevareni penzioneri

Muškarac je prilazio žrtvama i predstavljao se kao njihov bivši kolega, mnoge zanima kako i zbog čega te žrtve potpunom strancu daju novac.

- Ako me pitate za ovaj najnoviji slučaj koji se dogodio, suština svih tih prevara je, sa jedne strane lakomislenost žrtve, sa druge strane imamo izuzetnu inteligenciju i kreativnost prevaranta.

Kako kaže, prevarant je bio izuzetne inteligencije, misli da običan čovek ne bi mogao da izvede tako nešto na ovakvom nivou.

- Ni lakomislenost žrtve ni kreativnost prevaranta ipak ne mogu da dovedu do imovinske prevare ukoliko nema pohlepe oštećenog - objašnjava on.

On kaže da ih je njihova lična pohlepa dovela do gubitka i da su zbog nje bili prevareni.

- Ja sam u svojoj dugoj advokatskoj praksi od starih sudija koji su odavno penzionisani čuo to da nema prevare bez pohlepe oštećenog. Prevaranti su inteligentni i oni osete potrebu žrtve, uvećaju joj nadanje i ona sama krene za tim da ostvari korist kakvu u regularnim odnosima ne bi mogla da ostvari - dodaje Popara.

Kako kaže, govori o stvarima koje je pročitao u medijima, obećavano je povećane penzija ili refundacija na koju inače ne bi imali pravo.

- Same žrtve su na jedan određeni način doprinele tome da to njihovo ubeđenje da im nešto pripada ili im je ponuđeno pretoče u to da ostanu bez svog novca. Sa tim što to nikako ne opravdava prevaranta i on ne može tim načinom da se brani na sudu - rekao je Popara.

Ipak kaže da iako su penzioneri pomalo doprineli njihovoj situaciji, nisu krivi za nju i njih ne smemo da krivimo jer oni jesu žrtve.

- Što se tiče prevaranata. radi se o licima koja su visoke inteligencije, imaju urođeni osećaj šta treba da kažu u kom trenutku i iz policijske prakse u razgovoru sa starim policajcima, dobio sam informaciju da su prevaranti jedina kategorija sa kojom policija ne može zaista da sarađuje - on govori.

Ostale prevare

Na žalost ovo je samo jedna vrsta prevare, u našoj zemlji se svakodnevno dešavaju i druge vrste.

- Pored ovih klasičnih imovinskih prevara gde na neki način i sama žrtva učestvuje u tome imate izuzetno nemoralne prevare sa trgovanjem osećaja porodice bolesnog ili samog obolelog pacijenta gde mu se obećavaju neverovatne metode za izlečenje, lečenje koje nije po pravilima medicinske struke gde se ne samo uzimaju pare već se daju i lekovi koji pogoršavaju stanje - Popara objašnjava.

Nikako ne treba verovati nekome ko nije doktor i nudi vam priliku za izlečenje koja zvuči previše dobro da bi bila istinita, to je upravo zbog toga što u tome nema nimalo istine.

Kako kaže, to smo takođe imali u medijima, takve prevare moraju pod hitno da se suzbiju. Prevara znači da je misao postojala pre nego što smo uopšte došli u odnos.

- Još neke od prevara jesu carinska prevara, prevara prilikom pregleda automobila i mnoge druge prevare u smislu izdavanja dokumenata i propusnica - kaže Popara.

