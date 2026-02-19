Slušaj vest

Dvojica muškaraca (38) i (47) nestala su danas u blizini jezera Barje kod sela Crcavac, a njihov nestanak prijavljen je oko 16 sati, potvrđeno je u Policijskoj upravi Leskovac.

Nestanak je prijavljen nakon što se muškarci od jutros nisu javljali na telefon. Oni, kako je navedeno, imaju vikendicu u selu Crcavac, gde su i poslednji put viđeni.

Iz policije naglašavaju da je prijavljen nestanak, ali da za sada nema prijave da su se muškarci utopili.

„Imamo prijavu nestanka dva muška lica, ali nemamo prijavu da su se utopili, nego da su nestali. Imaju vikendicu pored jezera Barje u selu Crcavac i trenutno pretražujemo teren. Za svaki slučaj su na terenu i vatrogasci“, rečeno nam je u policiji.

Potraga je u toku, a nadležne službe pretražuju područje oko jezera i okolni teren.