Poslednjeg radnog dana u nedelji i na početku vikenda očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na svim frekventnijim putnim pravcima, posebno na izlazima iz većih gradova, na putevima ka planinskim centrima i zimskim turističkim destinacijama, navodi se u saopštenju AMSS.

Vožnja tokom dana može biti usporena i otežana zbog padavina a u popodnevnim satima doći će do dodatnog zahlađenja, što će usloviti prelazak kiše u susnežicu i sneg. Vetar može dodatno usporavati vožnju, posebno na mostovima, nadvožnjacima i otvorenim deonicama.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila na (PMV) putničkim terminalima, dok teretna vozila čekaju do sat vremena na izlaz iz Srbije.

Na (TMV) terminalima na izlazu iz Srbije teretnjaci čekaju na graničim prelazima Kelebija i Batrovci do 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

