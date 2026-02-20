Slušaj vest

Vatrogasci, policija i meštani od juče u 16 časova tragaju za dvojicom muškaraca, starosti 38 i 47 godina, kojima se izgubio svaki trag u blizini jezera Barje kod Leskovca. I dok se čeka bilo kakva zvanična informacija sa terena, neizvesnost u ovom kraju raste iz sata u sat.

Alarm upaljen nakon tišine na telefonima

Prema prvim informacijama, dvojica muškaraca su boravila u svojoj vikendici u selu Crcavac. Kako se saznaje, porodica je počela da sumnja da nešto nije u redu kada su pozivi na njihove mobilne telefone ostali bez odgovora još od ranih jutarnjih sati.

Nakon što su svi pokušaji da se sa njima stupi u kontakt propali, slučaj je prijavljen Policijskoj upravi u Leskovcu, koja je odmah podigla svoje ekipe na noge.

"Tragamo za nestalima, ne za utopljenicima"

Čim se vest o nestanku proširila, društvenim mrežama i lokalnim kafanama počele su da kruže crne slutnje. Pojavile su se nezvanične tvrdnje da je na jezeru Barje viđen prevrnut čamac i da se strahuje od najgoreg, utapanja. Ipak, nadležni su brzo reagovali kako bi smirili javnost.

Iz leskovačke policije su za medije jasno precizirali status istrage:

- Imamo prijavu nestanka dva muška lica, ali nemamo prijavu da su se utopili. Trenutno pretražujemo teren oko njihove vikendice i priobalje. Na terenu su i vatrogasno-spasilačke jedinice koje pomažu u pretrazi zbog specifičnosti predela - navode iz PU Leskovac.

Selo Crcavac i okolina jezera Barje poznati su po izuzetno teškom, šumovitom i strmom terenu. Iako je jezero magnet za pecaroše i vikendaše, gusta vegetacija i razuđenost kuća čine svaku potragu logističkim izazovom.

Vatrogasci-spasioci i policijski službenici češljaju pojas oko jezera, ali i šumske puteve koji vode ka planinskim masivima. Činjenica da su muškarci poslednji put viđeni u svojoj vikendici daje nadu da su se možda izgubili u gustoj magli ili šumi, te se pretraga ne ograničava samo na vodenu površinu.

Meštani u strahu

U selu vlada muk. Komšije opisuju nestale muškarce kao ljude koji dobro poznaju ovaj kraj, što dodatno produbljuje misteriju njihovog nestanka. Dok se mrak ponovo spušta nad Barjem, spasilačke ekipe ne povlače ljudstvo sa terena.

Potraga ostaje aktivna, a oči javnosti uprte su u policijski kordon kod jezera, u nadi da će se drama završiti srećnim ishodom.