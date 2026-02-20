Slušaj vest

Marko Čubrilo upozorava na snažan ciklon koji će danas doneti primetno zahlađenje, jak vetar, a ponegde i kratkotrajan sneg čak i u nižim krajevima. Ipak, prema njegovim najavama, nakon veoma hladnog vikenda uslediće stabilizacija i povratak toplijeg vremena. Prema njegovim rečima, centar izraženog ciklona tokom dana premeštaće se preko centralnih delova regiona ka severoistoku, što će usloviti pogoršanje vremena, kišu i pojačan vetar.

U drugom delu dana, kada se centar ciklona izmesti istočnije od nas, sledi upad osetno hladnijeg vazduha, upozorava Čubrilo. Vreme će biti vrlo promenljivo, očekuju se padavine, uz mogućnost grmljavine duž Jadrana, dok će na planinama padati sneg. Posebno iznenađenje moglo bi da bude formiranje snežnog pokrivača i u nižim predelima.

- Posle podne i u prvom delu noći ka suboti sneg bi bio moguć i u nizijama, posebno na severu regiona, uz granicu sa Mađarskom - ističe Čubrilo.

Foto: Stefan Stojanović

Pad temperature pratiće snažan severni i severozapadni vetar, dok se duž Jadrana očekuju olujna bura i tramontana. Najviše dnevne temperature biće zabeležene pre podne, dok se u drugom delu dana očekuje naglo zahlađenje. Maksimalne vrednosti kretaće se od oko 0 stepeni na severu do 9 stepeni na jugu regiona.

- Tokom vikenda vreme će uglavnom biti suvo, ali veoma hladno, uz dodatni osećaj hladnoće zbog pojačanog vetra. Noćni minimumi kretaće se od -10 do -1 stepen, dok će dnevni maksimumi biti od -3 na istoku do 4 stepeni na zapadu regiona - precizira on u prognozi.

Već od nedelje očekuje se promena sinoptičke situacije i postepeno otopljenje.

- Od nedelje sledi dalje jačanje anticiklona i do kraja februara sledi stabilizacija i otopljenje, kao najava ranog proleća - objašnjava Čubrilo.

On napominje da postoji mogućnost novog zahlađenja oko 6. marta, ali da ostaje da se vidi u kom intenzitetu bi se ono moglo ispoljiti, uz bojazan da bi kasni mrazevi mogli naneti štetu poljoprivredi.