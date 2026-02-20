Slušaj vest

Dom zdravlja Kragujevac dobio je najsavremeniji ultrazvučni aparat za Službu radiološke dijagnostike. Sredstvima iz oportuniteta Ministarstva pravde, za potrebe kragujevačkog Doma zdravlja, Ministarstvo zdravlja je nabavilo najnoviji ultrazvučni aparat, čija je vrednost oko sedam miliona dinara.

Foto: Dom zdravlja Kragujevac/Privatna arhiva

Direktor ove zdravstvene ustanove, dr Vasilije Antić, predao je aparat zaposlenima u službi radiološke dijagnostike, koja je smeštena u zgradi specijalističke službe, poznatoj kao ATD.

- Aparat proizvođača Samsung, model V7 – jedan od najboljih u svojoj klasi, će se koristiti za rano otkrivanje i dijagnostiku oboljenja dojki, štitaste žlezde, abdomena, mekih tkiva i pljuvačnih žlezdi. Ministarstvo zdravlja je Domu zdravlja Kragujevac, pored ovog aparata, u prethodnih pet godina nabavilo mamograf sa tomosintezom i tri nova rendgen aparata, tako da radiološka služba sada ima svu najsavremeniju opremu za imidžing dijagnostiku koja se obavlja na primarnom nivou - navode iz Doma zdravlja Kragujevac.

Foto: Dom zdravlja Kragujevac/Privatna arhiva