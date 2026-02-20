Bolesno! Otac slika dete pored zapaljenog automobila Bake Praseta: Jutjuberu zapalili auto od 500.000€, a ono što neki rade pored olupine je van svake pameti!
Poznatom jutjuberu Bogdanu Iliću, poznatijem kao Baka Prase, pre nekoliko dana zapaljen je luksuzni automobilvredan neverovatnih 500.000 evra, a čitava situacija poprimila je novu, potpuno bizarnu i uznemirujuću dimenziju!
Naime, dok policija sprovodi istragu, zgarište automobila postalo je morbidna "atrakcija" za prolaznike koji se bez srama nasmejani slikaju pored uništene mašine.
Da stvar bude još gora i bolesnija, sudeći po fotografijama koje kruže društvenim mrežama, čak i roditelji dovode malu decu na mesto incidenta!
Na društvenoj mreži X objavljena je fotografija koja je ostavila javnost u nemom šoku - otac pomno fotografiše svoje dete, koje ima oko pet godina, pored spaljene olupine "Brabusa", kao da je u pitanju neki istorijski spomenik, a ne mesto zločina.
Korisnici društvenih mreža ostali su zgroženi ovim prizorom, a komentari se samo nižu:
"Koliko je ovo bolesno, nemam reči"
"I posle se čudimo što su nam deca postala ovakva ili onakva, pa pogledajte roditelje"
"Šta je sa ljudima?! Gde mi živimo?"
Deca završila u Urgentnom
I sam jutjuber se oglasio nakon što je video šta se dešava sa njegovim automobilom, iznoseći šokantne detalje o tome kako su se deca povredila pokušavajući da se domognu "plena" sa zgarišta.
- Otišao sam da proverim da li je u Brabusu ostalo nešto od mojih stvari i nije ostalo ništa. Pokupili su sve kao šakali, kao lešinari da su raščerečili onaj auto. Neka deca su se isekla na staklo i završila u Urgentnom, baš pakao - rekao je Baka Prase i sam zgrožen onim što je zatekao.
Saslušan osumnjiceni za paljenje auta
Više javno tužilaštvo izdalo je saopštenje u kojem se istice da je predloženo da se odredi pritvor osumnjicenom kako ne bi uticao na dalju istragu.
- Više javno tužilaštvo u Beogradu donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv Zorana R. (23) zbog postojanja osnova sumnje da je zajedno sa, za sada, NN licima, 16. februara 2026. godine na štetu B.I. izvršio krivična dela Iznuda u pokušaju i Izazivanje opšte opasnosti.
Na saslušanju pred postupajućim javnim tužiocem osumnjičeni se branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.
Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Zoranu R. odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu - stoji u zvaničnom saopštenju.