Slušaj vest

Poznatom jutjuberu Bogdanu Iliću, poznatijem kao Baka Prase, pre nekoliko dana zapaljen je luksuzni automobilvredan neverovatnih 500.000 evra, a čitava situacija poprimila je novu, potpuno bizarnu i uznemirujuću dimenziju!

Naime, dok policija sprovodi istragu, zgarište automobila postalo je morbidna "atrakcija" za prolaznike koji se bez srama nasmejani slikaju pored uništene mašine.

Iliću je zapaljen automobil marke "mercedes G brabus 800 4x4²" Foto: Petar Aleksić

Da stvar bude još gora i bolesnija, sudeći po fotografijama koje kruže društvenim mrežama, čak i roditelji dovode malu decu na mesto incidenta!

Na društvenoj mreži X objavljena je fotografija koja je ostavila javnost u nemom šoku - otac pomno fotografiše svoje dete, koje ima oko pet godina, pored spaljene olupine "Brabusa", kao da je u pitanju neki istorijski spomenik, a ne mesto zločina.

Korisnici društvenih mreža ostali su zgroženi ovim prizorom, a komentari se samo nižu:

"Koliko je ovo bolesno, nemam reči"

"I posle se čudimo što su nam deca postala ovakva ili onakva, pa pogledajte roditelje"

"Šta je sa ljudima?! Gde mi živimo?"

Deca završila u Urgentnom

I sam jutjuber se oglasio nakon što je video šta se dešava sa njegovim automobilom, iznoseći šokantne detalje o tome kako su se deca povredila pokušavajući da se domognu "plena" sa zgarišta.

1/20 Vidi galeriju Zapaljen automobil Bake Praseta Foto: Privatna arhiva

- Otišao sam da proverim da li je u Brabusu ostalo nešto od mojih stvari i nije ostalo ništa. Pokupili su sve kao šakali, kao lešinari da su raščerečili onaj auto. Neka deca su se isekla na staklo i završila u Urgentnom, baš pakao - rekao je Baka Prase i sam zgrožen onim što je zatekao.

Saslušan osumnjiceni za paljenje auta

Više javno tužilaštvo izdalo je saopštenje u kojem se istice da je predloženo da se odredi pritvor osumnjicenom kako ne bi uticao na dalju istragu.

1/5 Vidi galeriju Gori automobil Bake Praseta Foto: Screenshot, screenshot IG/euronews_serbia

- Više javno tužilaštvo u Beogradu donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv Zorana R. (23) zbog postojanja osnova sumnje da je zajedno sa, za sada, NN licima, 16. februara 2026. godine na štetu B.I. izvršio krivična dela Iznuda u pokušaju i Izazivanje opšte opasnosti.

Na saslušanju pred postupajućim javnim tužiocem osumnjičeni se branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.