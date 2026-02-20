Slušaj vest

Vatrogasci, policija i meštani od juče u 16 časova tragaju za dvojicom muškaraca, za koje saznajemo da su komšije K.S. (38) i A.S. (47), kojima se izgubio svaki trag u blizini jezera Barje kod Leskovca, a u potragu se od jutros uključio i Tim za spasavanje i rad na vodi Sektora za vanredne situacije, kao i pripadnici Vatrogasno - spasilačkog bataljona iz Leskovca.

 Prema novim saznanjima, traga se za dvojicom komšija, ribolovaca, koji su nestali u selu Crcavac, gde se nalazi jezero Barje.

Potraga za nestalim ribolovcima  Foto: Ustupljene fotografije

Iako se u početku nije sumnjalo na utapanje, nadležni organi odlučili su dau potragu ipak uključe i Tim za spavanje i rad na vodi, kako bi u potpunosti istražili čitav teren i u što kraćem vremenskom roku pronašli dvojicu nestalih muškaraca.

I dok se čeka bilo kakva zvanična informacija sa terena, neizvesnost u ovom kraju raste iz sata u sat.

Prestali da se javljaju na telefonske pozive

Prema prvim informacijama, dvojica muškaraca su boravila u svojoj vikendici u selu Crcavac. Kako se saznaje, porodica je počela da sumnja da nešto nije u redu kada su pozivi na njihove mobilne telefone ostali bez odgovora još od ranih jutarnjih sati.

Nakon što su svi pokušaji da se sa njima stupi u kontakt propali, slučaj je prijavljen Policijskoj upravi u Leskovcu, koja je odmah podigla svoje ekipe na noge. Slučaj je prijavio brat nestalog ribolovca.

Meštani u strahu

U selu vlada muk. Komšije opisuju nestale muškarce kao ljude koji dobro poznaju ovaj kraj, što dodatno produbljuje misteriju njihovog nestanka. 

Potraga ostaje aktivna, a svi se nadju da će se drama završiti srećnim ishodom.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaOVO JE KLJUČNO ZA NESTANAK MALE DANKE ILIĆ! Istraga smrti dvogodišnje devojčice stoji u mestu: Policija ubeđena da zna ko je izvršilac zločina!
danka copy.jpg
Život12 godina mislila da joj je sin mrtav, a onda joj je na Svetog Nikolu stigao poziv: Palila mu sveću za pokojnike, a suprug joj umro od tuge
Džojs Kertis
Hronika"NJEGOVA KOLEGINICA MI JE OTKRILA ŠTA JE TOG KOBNOG DANA VIDELA I ČULA NA PARKINGU" Oglasila se majka farmaceuta Milana Đorđevića iz Niša: Postoje 2 opcije
milan đorđević.jpg
StarsRASPISANA POTRAGA ZA BIVŠOM UČESNICOM RIJALITIJA: Osman Karić se tajno dopisivao sa Marijom, a ona prijavljena kao nestalo lice, pominje se i Darko Lazić
Osman Karić Marija Malivuk Policija.jpg