Kako najavljuje RHMZ, danas će biti blačno i hladno, u nižim predelima ponegde sa slabim snegom ili kišom, a na planinama sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, u Banatu i istočnoj Srbiji veći deo dana istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od minus jedan do tri stepena Celzijusa, a najviša od jedan do pet stepeni Celzijusa.

Zatim promenljivo oblačno i osetno toplije. Od nedelje do utorka, uz nešto više oblačnosti, na severu i severoistoku Srbije povremeno kratkotrajna kiša, a na planinama još u nedelju provejavanje snega, dok se od srede očekuju duži sunčani intervali.

RHMZ
RHMZ Foto: RHMZ Printscreen

Nedeljko Todorović je gostovanjem u emisiji "Puls Srbije" rekao da da su vremenske prilike promenljive zbog naše umerene klime. Kako tvrdi, ovakva prognoza će se zadržati do ponedeljka.

- Stiže stabilniji period. Danas je jedan od hladnijih dana na području Srbije. Temperature maksimalne su koji stepen ispod prosečnih vrednosti. Maksimalne dnevne su između 2 i 6 stepena, a ujutru bi bilo slabijeg mraza. Biće dosta oblaka. U toku noći pada slab sneg u prekidima. Sumnjam da bi se zadržao. U planinskim predelima isto slabijeg intenziteta. 

Početkom marta natprosečno toplo

Dodaje i da postoji verovatnoća da slab sneg padne u nedelju ujutru, a maksimalna temperatura će opet biti iznad proseka:

- U ponedeljak će maksimalne vrednosti biti između 12 i 17 stepeni. Temperature rastu i biće sve toplije. Od ponedeljka pa do prvih dana marta će biti natprosečno toplo, do 18 stepeni. Ponedeljak i utorak će biti oblačno uz sasvim slab sneg. Od srede pretežno sunčano vreme. Dolaze prvi vesnici proleća - kaže Todorović.

Nedeljko Todorović
Nedeljko Todorović Foto: Kurir Televizija

Poslednji meseci bili su iznad proseka. Kako kaže, takvo natprosečno vreme će se zadržati do kraja zime. S obzirom da je poslednjih 6 godina sneg padao u aprilu, tvrdi da je veća verovatnoća da se isti scenario ponovi, ali u martu.

- Realno zahlađenje će biti oko 4, 5. marta. Ne mogu unapred tvrditi. Srednji datum pojave snežnog pokrivača na dnu je negde oko 3. ili 5. marta, a snežnih padavina je 21. i 23. mart. 

Kaže da će od ponedeljka na visinama do 1.500 metara sneg brzo otopliti, a ostaće ga samo na visinama od 1.500 metara.

- Na Kopaoniku će da se sleže sneg. Biće povoljno sledeće sedmice i početkom marta za skijanje u višim planinskim predelima.

Vremenska prognoza Nedeljka Todorovića Izvor: Kurir televizija

