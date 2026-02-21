Detaljna prognoza Nedeljka Todorovića za naredne dane: Objavio tačan datum kada će pasti sneg u martu, evo i kad stižu prvi vesnici proleća
Kako najavljuje RHMZ, danas će biti blačno i hladno, u nižim predelima ponegde sa slabim snegom ili kišom, a na planinama sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, u Banatu i istočnoj Srbiji veći deo dana istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od minus jedan do tri stepena Celzijusa, a najviša od jedan do pet stepeni Celzijusa.
Zatim promenljivo oblačno i osetno toplije. Od nedelje do utorka, uz nešto više oblačnosti, na severu i severoistoku Srbije povremeno kratkotrajna kiša, a na planinama još u nedelju provejavanje snega, dok se od srede očekuju duži sunčani intervali.
Nedeljko Todorović je gostovanjem u emisiji "Puls Srbije" rekao da da su vremenske prilike promenljive zbog naše umerene klime. Kako tvrdi, ovakva prognoza će se zadržati do ponedeljka.
- Stiže stabilniji period. Danas je jedan od hladnijih dana na području Srbije. Temperature maksimalne su koji stepen ispod prosečnih vrednosti. Maksimalne dnevne su između 2 i 6 stepena, a ujutru bi bilo slabijeg mraza. Biće dosta oblaka. U toku noći pada slab sneg u prekidima. Sumnjam da bi se zadržao. U planinskim predelima isto slabijeg intenziteta.
Početkom marta natprosečno toplo
Dodaje i da postoji verovatnoća da slab sneg padne u nedelju ujutru, a maksimalna temperatura će opet biti iznad proseka:
- U ponedeljak će maksimalne vrednosti biti između 12 i 17 stepeni. Temperature rastu i biće sve toplije. Od ponedeljka pa do prvih dana marta će biti natprosečno toplo, do 18 stepeni. Ponedeljak i utorak će biti oblačno uz sasvim slab sneg. Od srede pretežno sunčano vreme. Dolaze prvi vesnici proleća - kaže Todorović.
Poslednji meseci bili su iznad proseka. Kako kaže, takvo natprosečno vreme će se zadržati do kraja zime. S obzirom da je poslednjih 6 godina sneg padao u aprilu, tvrdi da je veća verovatnoća da se isti scenario ponovi, ali u martu.
- Realno zahlađenje će biti oko 4, 5. marta. Ne mogu unapred tvrditi. Srednji datum pojave snežnog pokrivača na dnu je negde oko 3. ili 5. marta, a snežnih padavina je 21. i 23. mart.
Kaže da će od ponedeljka na visinama do 1.500 metara sneg brzo otopliti, a ostaće ga samo na visinama od 1.500 metara.
- Na Kopaoniku će da se sleže sneg. Biće povoljno sledeće sedmice i početkom marta za skijanje u višim planinskim predelima.
