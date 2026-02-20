Slušaj vest

Zeleni talas sinoć je zapljusnuo naš glavni grad. Na zvaničnom događaju u Infinity Event Centru u Beogradu predstavljen je BYD DOLPHIN Surf, model koji se u Srbiji dugo očekivao.

Foto: Aleksandar Carevic/Aleksandar Carevic

Prošle godine dobio nagradu za Najurbaniji automobil u svetu – i to ni manje ni više nego na uglednom njujorškom takmičenju „World Urban Car Awards“. Ovaj automobil spaja sve što jedan urbani vozač traži – od kompaktnosti pogodne za sve gradske ulice, do već poznatih funkcija za zabavu, poput punjenja spoljnih uređaja baterijom iz automobila, a sve to upakovano u moderan, privlačan, nesvakidašnji dizajn.

Uz ovako zabavan automobil ide i podjednako zabavno predstavljanje. Ceo prostor u Karađorđevoj ulici oživeo je duhom BYD DOLPHIN Surf-a, za šta su odmah na početku bili zasluženi osvežavajući „Dolphin Surf“ signature kokteli. Dobra muzika je bila sjajna podloga uz DJ Yelisaveta, koja je prisutne ubacila u pravo surfersko raspoloženje.

Zvanice je zatim obradovalo dobro poznato ime – glumac Slaven Došlo, koji je započeo sa zvaničnim delom programa. Predstavio je prošlogodišnje uspehe kompanije BYD, a zatim najavio Nikolu Samardžića, direktora prodaje i razvoja mreže TDV Automotive, generalnog uvoznika i distributera BYD automobila za Srbiju. Samardžić je imao čast da predstavi električni automobil koji su svi dugo očekivali. Model BYD DOLPHIN Surf je gostima opisao u tri reči.

„Sloboda, zabava, bezbednost. Slobodu dobijate izuzetnim dometom – od preko 300 km sa jednim punjenjem, odnosno preko 500 km u gradskoj vožnji. DOLPHIN SURF je toliko zabavnog dizajna i performansi da će vam sigurno izmamiti osmeh. A bezbednost je temelj svakog BYD putovanja, integrisana u strukturu, platformu i bateriju“, pojasnio je Samardžić.

BYD DOLPHIN Surf kod nas možete izabrati u jednoj od četiri nesvakidašnje boje –Polar Night black, Apricity white, Ice blue ili – što da ne – Lime green, boji koja je zaštitni znak ovog modela. Ovaj urbani automobil omogućiće vam da prolazite ulicama grada kao od šale. Kompaktan u dimenzijama, okretan u upravljanju, sa dometom od preko 500 km u gradskim uslovima – idealan za vožnju do i od posla, kao i sve usputne stanice koje su nam svima deo svakodnevice. Dostupan je po ceni od 21.990 evra naviše, u okviru posebne sajamske ponude koja traje do 30. aprila 2026. godine.

Nakon zvaničnog dela programa, gosti su se na događaju bliže upoznali sa dva izložena BYD DOLPHIN Surf modela – u bojama Ice Blue i Black – i imali priliku da na licu mesta zakažu test vožnju. Plesači u neonskim odelima oduzimali su dah svojim plesnim pokretima, a u duhu celokupne večeri, goste su čekala dva specijalna kutka. Stare gejmere je preplavila nostalgija pri pogledu na arkadnu mašinu – napajanu baterijom iz BYD DOLPHIN Surf-a – na kojoj su mogli da odigraju partiju starih poznatih igrica. Oni koji preferiraju vizuelne doživljaje, uputili su se ka kutku za fotografisanje. Dobili su LED lampe, koje bi, zamahivanjem u kameru, dale efekat raznobojnih pokreta na fotografiji. Poklon za pamćenje!

Sve u svemu, BYD DOLPHIN Surf je već na početku pokazao šta čeka naše ulice – pravi urbani doživljaj vožnje, uz estetski efekat koji privlači pažnju, i zabavu koja vas ne ostavlja ravnodušnim.

