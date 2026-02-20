Slušaj vest

U opštini Žabari održana je edukativna tribina u okviru akcije „Karavan zdravlja“, koju sprovodi Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, a koja je posvećena prevenciji kardiovaskularnih bolesti i podizanju svesti građana o značaju redovnih pregleda i zdravih životnih navika.

O faktorima rizika, ranom otkrivanju bolesti i savremenim pristupima prevenciji govorili su prof. dr Nebojša Tasić, pomoćnik ministra zdravlja, dr Snežana Plavšić iz Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i dr Sunčica Urošević iz Doma zdravlja Žabari. Tribina je protekla u interaktivnoj atmosferi, uz brojna pitanja građana o očuvanju zdravlja srca i krvnih sudova.

Karavan zdravlja Ministarstva zdravlja stigao u Žabare Foto: Ministarstvo zdravlja

Nakon edukativnog dela organizovani su i preventivni pregledi u Domu zdravlja Žabari, gde su građani imali priliku da provere svoje zdravstveno stanje i dobiju savete lekara. Preventivni pregledi biti nastavljeni i u narednom periodu, kako bi što veći broj ljudi opštine Žabari proverio svoje kardiovaskularno zdravlje.