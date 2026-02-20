Slušaj vest

U opštini Žabari održana je edukativna tribina u okviru akcije „Karavan zdravlja“, koju sprovodi Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, a koja je posvećena prevenciji kardiovaskularnih bolesti i podizanju svesti građana o značaju redovnih pregleda i zdravih životnih navika.

O faktorima rizika, ranom otkrivanju bolesti i savremenim pristupima prevenciji govorili su prof. dr Nebojša Tasić, pomoćnik ministra zdravlja, dr Snežana Plavšić iz Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i dr Sunčica Urošević iz Doma zdravlja Žabari. Tribina je protekla u interaktivnoj atmosferi, uz brojna pitanja građana o očuvanju zdravlja srca i krvnih sudova.

Karavan zdravlja Ministarstva zdravlja stigao u Žabare Foto: Ministarstvo zdravlja

Nakon edukativnog dela organizovani su i preventivni pregledi u Domu zdravlja Žabari, gde su građani imali priliku da provere svoje zdravstveno stanje i dobiju savete lekara. Preventivni pregledi biti nastavljeni i u narednom periodu, kako bi što veći broj ljudi opštine Žabari proverio svoje kardiovaskularno zdravlje.

Karavan zdravlja Ministarstva zdravlja do sada je obišao više od 60 gradova i opština širom Srbije, sa ciljem da preventivne preglede približi građanima i dodatno ojača svest o važnosti ranog otkrivanja kardiovaskularnih oboljenja, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

Ne propustiteDruštvoBroj obolelih raste: Ako imate grip, ova 3 dana su ključna! Evo kada da se lečite kod kuće, a kada odmah kod lekara
Ljudi u bolnici sa simptomima gripa i žena sa toplomerom
DruštvoVeliko interesovanje u Kuli za preventivne preglede! Dr. Tasić: Karavan zdravlja obići će sve opštine i gradove u Srbiji
IMG-453412aa907ae3e13c643a4690592c85-V.jpg
DruštvoVeliko interesovanje građana Kladova i Majdanpeka za preventivne preglede! Dr Tasić: Prevencija je najvažniji korak u očuvanju zdravlja!
Karavan zdravlja u Kladovu i Majdanpeku
SrbijaKARAVAN ZDRAVLJA POSETIO TRSTENIK Ministarstvo zdravlja Srbije nastavlja svoje važno putovanje širom zemlje
Karavan zdravlja u Trsteniku 2.jpg