Slušaj vest

Vatrogasci-spasioci, policija i meštani i dalje tragaju zaStefanom Krstićem (38) i Slavišom Antićem (47), koji su nestali u selu Crcavac, u blizini jezera Barje, kod Leskovca, međutim, kako za Kurir kaže rođak jednog od nestalih, nažalost, imaju sve manje nade!

Podsetimo, Krstić i Antić su otišli u vikendicu u Crcavcu i nameravali su da pecaju na jezeru, pošto su obojica strastveni ribolovci. Stefan Krstić je iz sela Vučje, dok je Slaviša Antić iz sela Crcavac. Njihovi prijatelji i rođaci kažu da su obojica porodični ljudi, vredni i radni, kao i da su obožavali da love ribu.

- Sve je pretraženo, međutim, u strahu smo da su na kraju završili na dnu jezera. Rekli su nam da danas stižu i ronioci Žandarmerije, tako da nemamo više nikakvu nadu, jezero je previše duboko - kaže za Kurir rođak jednog od nestalih.

- Taj dan kada su otišli da pecaju duvao je jak vetar, bilo je loše vreme, verovatno je i čamac završio na dnu jezeru...

1/3 Vidi galeriju Stefan Krsić, nestao kod Leskovca Foto: Printscreen Facebook

Podsetimo, u potragu se juče uključio i Tim za spasavanje i rad na vodi Sektora za vanredne situacije, kao i pripadnici Vatrogasno - spasilačkog bataljona iz Leskovca, a danas se priključuju i ronioci Žandarmerije.

Iako se u početku nije sumnjalo na utapanje, nadležni organi odlučili su da u potragu ipak uključe i Tim za spavanje i rad na vodi, kako bi u potpunosti istražili čitav teren i u što kraćem vremenskom roku pronašli dvojicu nestalih muškaraca.

1/5 Vidi galeriju Potraga za nestalim ribolovcima Foto: Ustupljene fotografije

U selu Crcavac, ali i selu Vučje, vlada muk. Komšije opisuju nestale muškarce kao ljude koji dobro poznaju ovaj kraj, što dodatno produbljuje misteriju njihovog nestanka.

- Pomislili smo prvo da se nisu izgubili, pošto je teren šumovit i magla je bila, ali kako vreme odmiče hvata nas sve veća panika - rekao je jedan poznanik nestalih muškaraca i dodaje da su njihovi mobilni telefoni nedostupni.

Potraga za nestalim Leskovčanima. Izvor: Privatna arhiva

Iz Policijske uprave u Leskovcu potvrdili su da je potraga i danas u toku, ali da za sada nije dala rezultate. Inače, teren koji se pretražuje je jako nepristupačan.