Sudbina patrijarha Lukijana Bogdanovića, poslednjeg karlovačkog patrijarha, ostala je jedna od najmračnijih i najzagonetnijih epizoda srpske crkvene istorije. Njegov nestanak 1913. godine potresao je srpski narod u Austrougarskoj monarhiji i otvorio pitanje – da li je reč o ličnoj tragediji ili političkom obračunu u senci velikih sila?

Bogdanović je delovao u vremenu kada su srpski crkveni velikodostojnici bili uvučeni u vrtlog mađarske politike. Njegov položaj bio je nezahvalan – između zahteva Pešte i očekivanja srpskog naroda. Kritičari su mu zamerali preteranu bliskost s mađarskim krugovima, dok su ga pristalice branile kao čoveka koji pokušava da sačuva crkvu u teškim okolnostima. Skandali su dodatno pratili njegovu ličnost. U javnosti je odjeknula priča da je pred oltarom poljubio ruku peštanskoj glumici – prizor koji je sablaznio deo vernika i dodatno raspalio polemike o njegovom ponašanju i uticajima kojima je bio izložen.

A onda – nestanak. Patrijarh je 1913. godine misteriozno iščezao, da bi ubrzo bio pronađen mrtav. Okolnosti njegove smrti nikada do kraja nisu razjašnjene. Srpska štampa reagovala je burno, a uvrede i optužbe letele su na sve strane – od političkih protivnika do mađarskih vlasti. - Da li je Lukijan Bogdanović bio žrtva političkih pritisaka?

- Koliko je mađarska politika uticala na sudbinu karlovačkog patrijarha?

- Šta se zaista dogodilo 1913. godine?

- I zašto je njegova smrt izazvala lavinu uvreda u srpskoj štampi? Odgovore donosi Momčilo Petrović u novom izdanju serijala „Istorijska čitanka Kurira“. Ne propustite u nedelju – samo uz Kurir!