Sve veći broj zdravstvenih problema otkriva se kod budućih prvaka na sistematskim pregledima koji su u toku, a lekari posebno upozoravaju na nagli porast gojaznosti. Dok je pre deset godina prosečna težina dece pred polazak u školu bila između 15 i 25 kilograma, danas nije retkost da prvačići imaju 35, pa čak i 40 kilograma, uz krivu kičmu, ravne tabane, nedovoljno razvijen govor i sve češću kratkovidost.

Na sistematskom pregledu koji obuhvata pregled pedijatra, ORL specijaliste, oftalmologa, fizijatra, logopeda i stomatologa, lekari najčešće uočavaju deformitete kičmenog stuba - kifozu, skoliozu, ali i njihovu kombinaciju kifoskoliozu. Veliki broj dece ima i ravne tabane, a sve češće mališani nose naočare zbog prekomernog gledanja u telefone i računare, što dovodi do takozvane školske kratkovidosti, tj. miopije.

Porast gojazne dece

- Posebno zabrinjava porast gojaznosti i kod dečaka i kod devojčica. Danas ima i do 20 odsto više gojazne dece nego pre deset godina. Nekada je prosečna telesna težina dece pred polazak u prvi razred bila između 15 i 25 kilograma, dok se danas susreću prvačići koji imaju 35, pa čak i 40 kilograma.

Gojaznost predstavlja ozbiljnu predispoziciju za razvoj dijabetesa, a mnogi roditelji to ne shvataju ozbiljno - istakao je za Kurir pedijatar dr Saša Milićević.

Šta sadrži test znanja kod školskog psihologa - prepoznavanje i imenovanje predmeta sa slike

- povezivanje tačkica koje daju oblik

- precrtavanje slike iznad

- prepričavanje na osnovu jedne slike

- korišćenje predmeta iz svakodnevnog života

- prepoznavanje veličine, oblika i boje predmeta

- prostorna okretnost

- prepoznavanje slova



Takođe, sve je više dece s karijesom, kvarnim zubima, problemima sa astmom i alergijama, a pojedinoj deci na pregledima se otkriju i urođene srčane mane.

- Primećuje se pogoršanje u gotovo svim oblastima, a to je sve posledica nezdrave ishrane, gaziranih pića, gledanja u ekrane, kao i nedovoljne fizičke aktivnosti. Deca se minimalno kreću, sve manje borave na svežem vazduhu, a sve više uz telefone i računare. Zatvorenija su, manje pričljiva, ima dece koja su potpuno nespremna.

Ne znaju da zakopčaju jaknu, čak ni pertlu da vežu, ne znaju da skoče unazad. Svako drugo-treće dete ima ove probleme - napominje dr Milićević i naglašava da se ovi problemi mogu ublažiti uz veću uključenost roditelja, uvođenje kvalitetnih školskih užina koje bi propisivali nutricionisti, kao i redovne fizičke aktivnost.

Sistematski za upis u prvi razred podrazumeva - pregled ORL

- pregled oftalmologa

- pregled fizijatra

- pregled logopeda

- pregled stomatologa

- pregled pedijatra

- laboratorijske analize krvi i urina

- proveru vakcinalnog statusa i vakcinacija

Govorno-jezički problemi

Sve više dece kreće u prvi razred a da su artikulaciono nezrela.

- Čak 65 odsto dece artikulaciono je nezrelo pre samog upisa u školu. To je jedan od problema savremenog tempa života. Logopedski procesi, rehabilitacija, uglavnom traju u periodu škole, tj. nastavljaju se, a nekad se to sve završavalo pre polaska u školu. Sve je više dece s govorno-jezičkim problemima - upozorio je logoped dr Dušan Trbojević.

Ima dece koja prvi put posete logopeda upravo na sistematskom pregledu pred upis u prvi razred:

- Uočavamo artikulacione probleme, loš izgovor glasova, teškoće u savladavanju i učenju tehnike čitanja i pisanja. Dete mora da ima osnovu da ne bi imalo problem u čitanju.

U okviru sistematskog pregleda proverava se i vakcinalni status, a potrebno je i da se odrade analize krvi i urina. Na kraju mališani primaju četvorovalentnu vakcinu koja sadrži komponente difterije, tetanusa, poliomijelita i velikog kašlja, kao i MMR vakcinu, koja je u tom trenutku revakcina.