Slušaj vest

Drama kod jezera Barje ne jenjava, skoro 24 sata traje potraga za Stefanom Krstićem (38) i Slavišom Antićem (47), kojima se svaki trag gubi u blizini jezera, a porodica i prijatelji već počinju da strahuju od mogućeg scenarija.

Vatrogasci-spasioci, policija i meštani od juče u 16 časova pretražuju teren, a od jutros su u akciju uključeni i pripadnici Sektora za vanredne situacije, kao i Vatrogasno-spasilački bataljon iz Leskovca. I pored opsežne potrage kako samog jezera, tako i terena oko njega, od Stefana i Slaviše nema ni traga, ni glasa!

Potraga za nestalim Leskovčanima. Izvor: Privatna arhiva

Prijateljica Stefana Krstića kaže za Kurir da je vrlo potresena i opisuje agoniju kroz koju prolaze, sada već skoro 24 sata.

- Stefana zovemo na mobilni telefon čitavo jutro, broj je sve vreme nedostupan, strahujemo. Nije nam jasno kako su mogli tek tako da nestanu, kao da su u zemlju propali. Pretražuje se i jezero i okolina, ali ništa. Velika misterija je i to što nigde nema ni traga od čamca koji oni poseduju, a reč je o vojničkom čamcu, koji nije mogao tek tako da potone ili ispari. Uopšte nam ništa nije jasno - kaže ona.

Misterija

Prema njenim rečima, dvojica prijatelja boravila su u vikendici u selu Crcavac, nedaleko od jezera. Porodica je posumnjala da nešto nije u redu kada se nisu javljali još od ranih jutarnjih sati.

- Stefan ima 38 godina, Slaviša 47. Godinama se druže i redovno dolaze u tu vikendicu, vole da pecaiju. Poznaju teren odlično, svaki pedalj. Zato nam je potpuno neverovatno da su tek tako nestali - priča sagovornica.

1/5 Vidi galeriju Potraga za nestalim ribolovcima Foto: Ustupljene fotografije

Strahuju od najgoreg

Kako navodi, najveći strah je da su upali u jezero, naročito zbog niskih temperatura.

- Plašimo se da su završili u vodi, to bi bio najgori scenario. Minus je, u takvim uslovima srce prvo strada. Molimo se da se desi čudo, ali kako vreme prolazi, nade je sve manje - kaže kroz suze.