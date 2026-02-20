Slušaj vest

Putovanje na Antarktik za mnoge je ostvarenje sna i sinonim za ultimativnu avanturu, ali cena kojom se to "plaća" nekada nadilazi svaku maštu.

Poznata travel vlogerka Jovana Kvržić podelila je na svojim društvenim mrežama snimke koji prikazuju surovu realnost prelaska Drejkovog prolaza - mesta gde se sudaraju Južni, Tihi i Atlantski okean.

Ovo područje važi za jedno od najopasnijih i najnemirnijih na planeti, a Jovana je na svojoj koži osetila šta znači kada se priroda razbesni.

Ništa nije moglo da je pripremi za Drejkov prolaz. Foto: Tik Tok Printscreen/jovanakvrzic

"Ništa nije moglo da me pripremi"

Iako je iskusna putnica koja je bila na brojnin kruzerima, jedrilicama i obožava adrenalinske vožnje, Drejkov prolaz ju je, kako kaže, potpuno slomio.

"Znam da ste ovo svi čekali, i ja sam... Dok nije došlo. Ništa nije moglo da me pripremi na Drejkov prolaz, jer od trenutka kada smo mu se približili, narednih 48 sati nije bio sekund da talasi nisu bili od pet do osam metara! I to je još dobro, kapetan nam je rekao da smo imali srednji "Drake Shake", jer talasi znaju da idu i do 12 metara - otkrila je Jovana.

Drama je počela samo sat vremena nakon što je grupa poslednji put kročila na tlo Antarktika i krenula brodom ka Južnoj Americi.

"Mislila sam da umirem"

Vlogerka je priznala da joj je, uprkos želji da doživi ovo čuveno "drmanje", vrlo brzo preselo. Mučnina koju je osetila nije bila slična ničemu što je ranije doživela.

"Na trenutke mi je toliko bilo loše da sam mislila da umirem. Ne toliko u stomaku, koliko u glavi. Mnogi su ova dva dana preležali, ja sam tek posle dolaska doktorke i uzimanja tablete uspela da se podignem", iskrena je ona.

Zahvaljujući snimcima koje su joj slali saputnici iz grupe, uspela je da dočara atmosferu "pakla na vodi", jer je sama, kako kaže, bila potpuno nemoćna u krevetu.

Savet za preživljavanje

Suprotno od "Drake Shake-a" (Drejkovog tresenja) postoji i termin "Drake Lake" (Drejkovo jezero), koji označava retke trenutke kada je voda mirna. Jovanin glavni savet za sve koji planiraju ovu avanturu je jasan:

Molite se mesecima unapred za mirno more.

Ako možete, birajte avion.

"Zaista ne znam kako Drejk prežive oni koji ovuda prolaze dva puta. Sada sam sigurna da je najbolja odluka bila da u jednom smeru ipak uzmemo avion i izbegnemo ovo mučenje barem u dolasku", zaključila je vlogerka.

Jovana je ispričala i koliko je bila oduševljena Antarktikom.

- Kontinent koji nema zvaničnu zastavu jer ga - niko ne poseduje, nije potrebna viza za dolazak jer - pripada svima nama. Kontinent na kome ljudi ne žive, dolaze samo u kraćim vremenskim intervalima da bi ga istraživali. Možda ne žive ljudi, ali zato slobodno žive milioni pingvina, foka, grbavih kitova, orki... Kontinent na kome je trenutno leto, što znači da dan traje 24 sata, sve vreme je svetlo, nema noći - rekla je ona i dodala da je poseta Antarktiku ostvarenje sna koji do pre par godina nije smela ni da sanja.

Koliko košta putovanje na Antarktik

Jovana je otkrila i koliko košta putovaje na Antarktik, a mnogima se od ove cufre zavrtelo u glavi.

- Cena sedmodnevnog aranžmana preko agencije je 17.000 evra. Cena uključuje let od Punta Arenasa u Čileu do Antarktika, "all inclusive" boravak na brodu, sve zodijak ekskurzije (kajak se dodatno naplaćivao - jedna vožnja kajakom 400 evra, svakodnevni kajak 2.000 evra), povratak brodom do Ušuaje u Argentini, jaknu koju smo zadržali, čizme za vreme boravka i dve noći hotela sa doručkom - jedna u Punta Arenasu, jedna u Ušuaji.

Osiguranje od otkaza putovanja, kao i zdravstveno osiguranje izašlo ju je 400 evra.

Na ovu cenu treba uračunati i avionske karte Beograd-Santjago-Punta Arenas i Ušuaja-Buenos Aires-Beograd što je oko 1.500 evra ukoliko se karte uzmu na vreme.