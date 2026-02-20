Slušaj vest

Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.

Endru Mauntbaten Vindzor uhapšen je juče, na svoj 66. rođendan, zbog sumnje na zloupotrebu položaja u javnoj službi, u sklopu istrage koja proizlazi iz njegovog odnosa sa Džefrijem Epstajnom.

On je prvi viši član britanske kraljevske porodice uhapšen za skoro 400 godina, još od kralja Čarlsa I.

O ovoj temi govoriće gosti u studiju.

Oni su:

Abdel Rahim Hejrau – analitičar

Jugoslav Petrušić - međunarodni agent

Drago Bosnić - novinar BRIKS-a

Željko Mašović – psiholog