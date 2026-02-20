Društvo
OD KRALJEVSKOG SKANDALA DO GLOBALNE KRIZE - KAKVA JE SUDBINA PRINCA ENDRUA, ALI I IRANA? - u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
Endru Mauntbaten Vindzor uhapšen je juče, na svoj 66. rođendan, zbog sumnje na zloupotrebu položaja u javnoj službi, u sklopu istrage koja proizlazi iz njegovog odnosa sa Džefrijem Epstajnom.
On je prvi viši član britanske kraljevske porodice uhapšen za skoro 400 godina, još od kralja Čarlsa I.
O ovoj temi govoriće gosti u studiju.
Oni su:
- Abdel Rahim Hejrau – analitičar
- Jugoslav Petrušić - međunarodni agent
- Drago Bosnić - novinar BRIKS-a
- Željko Mašović – psiholog
Gledajte Jovanu Grgurević i uvek interesantne i aktuelne teme, svakog radnog dana od 16.00 na Kurir televiziji!
