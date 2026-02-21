Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog velikomučenika Teodora Stratilata, svetitelja iz 4. veka o kome je pisao i vladika Nikolaj Velimirović.

Bio je rimski vojvoda i gradonačelnik grada Iraklije u momentu kada je rešio da ostavi sve svoje bogatstvo i moć i postane hrišćanin iako je znao da će ga to koštati života. Nakon što je u svom rodnom gradu srušio mnogobožačke idole navukao je bes cara Likinija koji je naredio da svetitelj bude uhapšen i stavljen na strašne muke.

Sveti Teodor je nakon toga šiban, razapet na krst, gađan strelama i na kraju ubijen. U hrišćanskoj tradiciji pominje se da je za sve vreme mučenja neprestano govorio - Slava Tebi Bože moj, slava Ti!

Sveti Teodor je umro 319. godine ne dočekavši da vidi pobedu hrišćanstva i proglašenje za zvaničnu religiju Rimskog carstva. Njegove mošti su prenete iz Evhaite u Carigrad i sahranjene u crkvi Vlaherni.

Vladika Nikolaj Velimirović je u "Ohridskom prologu" o ovom svetitelju zapisao i ovo: " Ima mučeništva dragocenijeg od dragocenog. Dragocenost mučeništva zavisi od veličine blaga koje jedan hrišćanin napusti, i mesto toga primi stradanje; i zavisi još od veličine stradanja, koje on podnese Hrista radi.

Kako je i sam bio vojnik koji je rizikovao sve, Sveti velikomučenik Teodor Stratilat se danas smatra zaštitnikom vojnika. Veruje se da će ih on zaštititi od svake nevolje ako mu se pomole i zatraže pomoć.