Slušaj vest

Univerzitetski klinički centar Niš dobio je vrednu donaciju namenjenu Klinici za dečiju neonatologiju - savremenu fotolampu za lečenje novorođenčadi.

Ovaj medicinski aparat od izuzetnog je značaja za terapiju beba sa neonatalnom žuticom, čime se dodatno unapređuju uslovi lečenja najmlađih pacijenata.

Donacija je rezultat zajedničke inicijative i saradnje doc. dr Aleksandra Nikolića i Eparhija niške.

Foto: Privatna arhiva

Deo novčanog iznosa od nagrade "11. januar", najvišeg priznanja Grada Niša, koji je doc. dr Aleksandar Nikolić dobio početkom godine, opredeljen je upravo za ovu namenu, dok je preostali deo sredstava obezbedila Eparhija niška, na čelu sa Njegovim Visokopreosveštenstvom Mitropolitom niškim Gospodinom Arsenijem.

Na taj način obećanje dato prilikom uručenja priznanja pretočeno je u konkretno delo– u opremu koja će svakodnevno pomagati u lečenju novorođenčadi i doprineti sigurnijem početku njihovog života.

- Ono što sam obećao prilikom dodele nagrade "11. januar", Bogu hvala, uspeo sam da ostvarim uz pomoć Eparhije niške -izjavio je doc. dr Aleksandar Nikolić.

Foto: Privatna arhiva

- Ova donacija ima poseban značaj jer je namenjena najmlađima - novorođenčadi koja započinju svoju životnu borbu. Smatram da priznanja imaju puni smisao tek onda kada ih vratimo zajednici i usmerimo ka onima kojima je pomoć najpotrebnija. Posebno sam ponosan što sam Nišlija i što naš Visokopreosvećeni Mitropolit Gospodin Arsenije, pored brojnih humanitarnih aktivnosti i dela koja realizuje u okviru Eparhije, uvek pokazuje razumevanje kada je potrebno pomoći Univerzitetskom kliničkom centru Niš i podržati realizaciju donacija od značaja za naše pacijente. Smatram da je odgovornost svih nas, bez obzira na profesiju kojom se bavimo, da pored svog profesionalnog poziva negujemo i svest o društvenoj odgovornosti. Ako želimo bolje društvo, moramo ličnim primerom doprinositi njegovom unapređenju. Samo tako možemo graditi zajednicu koja je humanija, solidarnija i dostojnija generacija koje dolaze. Ovo nije kraj, već podstrek da nastavimo da delujemo zajedno - za Niš, za našu decu i za budućnost koju svi delimo - rekao je.

Foto: Beta Saša Đorđević

Ovu vrednu donaciju u ime niške Eparhije uručio je protonamesnik Siniša Nikitović, koordinator verskog dobrotvornog starateljstva "Dobri Samarjani", koji je istakao da Eparhija niška ostaje dosledna svojoj misiji pomaganja zajednici.

- Eparhija niška je uvek tu da pomogne svima kojima je pomoć potrebna, a posebno ustanovi kao što je Univerzitetski klinički centar Niš, u kojoj se leče i zbrinjavaju pacijenti sa čitavog juga Srbije. Briga o najmlađima jeste naša zajednička odgovornost i radost nam je što smo danas u prilici da doprinesemo boljim uslovima lečenja novorođenčadi - poručio je protonamesnik Nikitović.

U ime Klinike za pedijatriju donaciju je preuzela prof. dr Jelena Vojinović, rukovodilac Klinike, koja je tom prilikom izrazila zahvalnost darodavcima.

- U ime naših najmanjih pacijenata i njihovih porodica, kao i u ime celog tima Klinike za pedijatriju, zahvaljujem se doc. dr Aleksandru Nikoliću i Eparhiji niškoj na ovoj dragocenoj donaciji. Savremena fotolampa predstavlja značajnu podršku našem radu u neonatologiji i omogućava nam da primenjujemo najviše standarde u lečenju novorođenčadi. Posebno nas raduje što je ova inicijativa potekla iz iskrene želje da se pomogne upravo onima kojima je pomoć najpotrebnija - tek rođenim bebama - istakla je prof. dr Vojinović.

Uručenju donacije prisustvovao je i prof. dr Goran Stanojević, pomoćnik direktora Univerzitetskog kliničkog centra Niš, koji je u ime Uprave UKC zahvalio donatorima na podršci.

- Univerzitetski klinički centar Niš kontinuirano ulaže napore u unapređenje uslova lečenja i nabavku najsavremenije medicinske opreme. Donacije poput ove imaju poseban značaj jer predstavljaju spoj lične odgovornosti, humanosti i institucionalne podrške. Zahvaljujemo se doc. dr Aleksandru Nikoliću i Eparhiji niškoj što su prepoznali potrebe naših najmlađih pacijenata i dali konkretan doprinos jačanju kapaciteta Klinike za dečiju neonatologiju - izjavio je prof. dr Stanojević.

Ovo je četvrta donacija Eparhije niške Univerzitetskom kliničkom centru Niš u poslednje dve godine, što potvrđuje kontinuitet podrške zdravstvenom sistemu i snažnu povezanost Crkve i zdravstvenih ustanova u službi građana.