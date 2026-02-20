Slušaj vest

"Sećam se, kao dečak, gde sam odrastao u tom jednom selu, sedeći na toj jednoj guduri iznad Foče, "Bože, da li ću ikada otići odavde," čuvajući tu ovce, sa pogledom na Drinu. Život me je ipak napravio na pravog čoveka, završio sam vojnu akademiju u Beogradu, bio sam oficir JNA, postao sam ponos tog kraja. Nisam voleo da radim na zemlji, više sam voleo da čuvam krave, i sad, sedeo sam sa majkom na njivi, u pauzi napornog rada, i ona mi je tada ispričala o događaju koji se odvio kada sam se ja rodio. Naime, tog dana u fočanskoj bolnici, Ivanović prezime, iz jednog sela kraj Foče, preminula je trudnica na porođaju. Moja majka je nastavila da doji tog dečaka. On mi je dakle, brat po mleku", reči su kojima je Amir Reko započeo svoju filmsku priču za medije.

Kako dodaje, saznao je da danas živi u Srbiji i da bi voleo da ga upozna: "Rođen je tu negde 27. 12. 1963. godine, dan-dva, gore-dole".

Biti čovek u nedoba oduvek je najteže, a čini se, Amaru, nekadašnjem oficiru JNA, rodom iz sela Gudelj kod Foče, bilo je i preteško. Živo se seća dana kada je mogao da bira, reč za reč ili krv za krv.

Prve komšije Srbi

- Meni se desilo da mi je u ovom ratu, grupa izroda iz srpskog naroda zapalila majku i porodicu. To nisu bili ljudi. Ali oni nisu naneli štetu čestitim Srbima, oni su izrodi, i ne znaju za dobro. Ja sam još kao dečak naučio kako se meri čovečnost. Mi smo iz sela Gudelj, u kojem je živelo pola Srba, pola Muslimana. Prezime Reko bilo je pored prezimena Pejović. Kao dečak, slušajući baku, sećam se dobro, da je moj komšija Lazo, koji je bio u četničkoj vojsci, prilikom dolaska u selo, jednog od četnika koji nije znao za komšijske odnose, ubio. Naime, taj neki vojnik je došao na nanina vrata tražeći joj dukate, preteći da će je ubiti ako mu ne da. Kada je Lazo, koji je bio vojvoda, čuo za to, ubio ga je na pragu naše kuće. Kada su njega Nemci kasnije odveli u Mauthauzen, on je svoju ćerku Milenu i svog sina Todora, ostavio u amanet mojoj nani, ne komšijama Srbima. Oni su odrasli uz moju baku. Ja znam da će mnogi muslimani danas reći "A šta su sve Srbi nama uradili?", ali ja ne mogu da ne kažem istinu. Bez obzira da li je ona lepa ili ružna - kaže Reko.

Foto: Jelena Dukić

"Zaustavi automobil, stani sa strane i ubij ga"

Rat ga je zatekao u uniformi JNA, u kasarni u Zaječaru i to u najboljim životnim godinama. Kako kaže, o tom žrtvovanju mladosti i huškanju brata na brata, kuma na kuma, danas treba pričati. Da se ne zaboravi i da se ne ponovi.

- Kad je počeo rat, imao sam 29 godina i bio sam u činu kapetana. Ja tad nisam mogao da odem, a da se ne oprostim od moje braće, od mojih oficira. Zamislite, ljubim se sa mojim kumom, koji je išao da ratuje na strani Srba, a ja treba da idem da budem odjednom na strani Muslimana. Dragan je svoj život stavio na kocku spašavajući mene. Mi smo svi bili žrtveni jarci i o tome danas treba pričati. Ja sam Vojnu akademiju služio u Beogradu, pa sam služio u Plevljima, u brdskoj brigadi. Odatle sam otišao u Bitolj, gde sam bio komandir čete u motorizovanoj brigadi, a onda sam otišao u Zaječar i odatle sam kada je počeo rat krenuo nazad za Bosnu, kod porodice - priča Reko.

U automobilu ka granici Srbije i Bosne, nalaze se dva čoveka, Amir Reko i Dragan Simić. Prijatelji, braća po uniformi. Tri puta je Dragan drčnim stavom švercujući prijatelja muslimana prešao punkt. Kada su otkriveni tražili su mu da ga ubije pored puta, Simić je i to odbio. Bezbedno je doveo Reka do Foče. Činjenicu da je od njega traženo da ga ubije, Dragan je rekao Amiru tek kada su se sledeći put nakon pozdravljanja na mostu videli — 23 godine kasnije.

Dolaskom na teritoriju Bosne i Hercegovine, zadužio je novu uniformu. Prvo je postao komandant 43. Drinske brigade najprije Teritorijalne odbrane, a potom i Armije BiH u Goraždu. U njoj je i dočekao najstrašnije vesti u životu.

"Pričao je o pobijenoj porodici, a onda sam shvatio da je to moja porodica"

- Javili su mi da je Foča preuzeta od strane Srba i da mi je porodica na selu. Majka i sedam članova porodice je stradalo. Saterani su bili u podrum dedine kuće. A deda je bio predratni Hodža, uvažen čak i u Beogradu. Ono što mi je najteže palo, jeste činjenica da su svi oni ležali kraj vrata podruma. Našli smo 12 kilograma kostiju, svi su oni danas sahranjeni u porodičnoj grobnici u Jošanici. Posle sam saznao da je jedan od haških osuđenika bio kriv za njihovo stradanje - kaže Amir.

Da je ostao bez majke i rođaka, saznao je na bizaran način, tokom predaje raporta kurira. Naime, mladić, koji nije znao da se radi o njegovoj porodici, vojnički je raportirao o slučaju u selu Gudelj, gde je imenom i prezimenom naveo kako su u podrum jedne kuće živi uterani, a zatim i zapaljeni članovi Amarove porodice, navodeći ih poimence. Taj momenat, pamtiće do kraja života.

- Ostao sam bez teksta. Deset minuta nisam mogao da govorim. Od štaba do komande išao sam dok se okolo granatiralo, bilo mi je svejedno šta mi se može dogoditi. Bio sam u šoku, nisam hteo da poverujem da se to desilo - kaže Reko.

Igrom sudbine, ponudi da se osveti, dobio je nekoliko dana kasnije. Tu priliku, nije iskoristio. Umesto toga, odlučio je da bude čovek.

"Slušajte me, Srbi. Vaši su mi porodicu spalili, a ja sad vas imam na nišanu"

- Meni su tri dana ranije zamerili što neću da "očistim" jedno srpsko selo. Znao sam da je dobro naoružano, ali da ima žena i dece i da bi oni izginuli prilikom napada. Oni su oni poslali drugu jedinicu da to urade, i to sam sprečio. Svojim autoritetom sam uspeo da spasim te ljude u Bučju. Bilo je to juna 1992. godine - kaže on, pa opisuje slikovito čitav događaj.

Foto: Jelena Dukić

- Slušajte me Srbi, ja sam Amir Reko, Dragan Simić mi je pomogao, spasio mi je život da uđem u Goražde. Moju majku, srpska vojska je živu zapalila, zajedno sa mojom porodicom. Ja se sada mogu osvetiti. U tom trenutku, počele su da se repetiraju puške. Tada sam strogim glasom rekao "Ali ja se neću svetiti. Niste vi krivi što su neki drugi neljudi uradili to. Idite s milim bogom. " Sad, da me pitate odakle mi te reči, ne znam. Znate, tada je vladala neka druga psihologija, bio je rat, ali reči moje majke su odzvanjale unutar moje glave. To je zajedno uz druženje sa Srbima kroz odrastanje, presudilo da ostanem čovek 1992. godine 25. juna u Goraždu - objašnjava on.

Odlazak iz Bosne u Dansku i novi život

Ostavši čovek i oslobodivši više od 40 Srba toga dana, Reko je sebi stavio nišan na čelo, a puška je bila u rukama tadašnjeg državnog vrha BiH i vladajuće partije.. Tu informaciju je dobio od prijatelja, nakon čega je rešio da napusti Bosnu i Hercegovinu. Kako je rekao, on je u armiju BiH ušao da bi branio živote, ali ne samo jedne nacije i politike jednog čoveka.

- Otišao sam krajem septembra u Dansku. Tamo sam im rekao "Ja sam ovde samo privremeno, ali ja ću se vratiti u moju Bosnu". Oni tad nisu verovali, ali kada sam 2008. godine to i učinio, rekli su mi kako sam jedan od retkih sa stavom, koji što kaže, to i uradi.

Danas je Amir Reko "Makedonac" čovek koji predstavlja most pomirenja između nacija na Balkanu i kao ličnu misiju stavio je pred sebe povratak za Balkan i želju da novim generacijama približi značaj.

Uspeh u poslu, krah u braku

U Danskoj se ostvario kao poslovni čovek. Napornim i poštenim radom, uspeo je da pokrene unosan posao. Međutim, brak mu je propao i posle dugo godina, razveo se od supruge. On se vratio u Bosnu, dok su mu ćerke Amra i Lisa ostale sa majkom i danas su uspešni mladi zdravstveni radnici. Život mu je ipak spremio novi veliki preokret.

- U Bosnu sam se vratio sam. Došao sam u Foču i setio se svoje stare velike ljubavi. Kad sam bio mladić na akademiji voleo sam jednu Azru. Zaljubio sam se u nju, dopisivali smo se stalno. Volimo se, volimo se, pisma samo idu. Posle sedam meseci, vratim se ja u Foču, kad čujem, udala se, odveo je neki u Sarajevo. Kako ću sad nazad u Beograd, na akademiju, svi znaju o mojoj ljubavi velikoj, Azri, kako me je mogla prevariti? I tako zaboravio sam ja na Azru, oženio drugu. Nakon što sam se razveo i vratio iz Danske, sedeo sam sa prijateljem kod njega u stanu, tu su bile neke žene, jedna od njih, starija. Kad smo sišli dole u kafić, on me je upitao da li znam ko je ona. Rekao sam mu da je ne prepoznajem. Tada mi je rekao da je to majka moje bivše devojke, Azre. Pitao sam tada gde je ona, nakon čega mi je saopštio kako ona živi u Sarajevu, da ima dvoje dece i da joj je muž stradao u ratu. Da skratim priču — sada pričam sa vama iz naše kuće, živimo zajedno, Azra je moja žena. Imamo malu kućicu, imamo dva psa, deset mačaka i živimo lepo - kaže Amir kroz smeh.

Most pomirenja među narodima

Ljubav prema ljudima i želja da se ljudi ujedinjavaju, a ne da razdora vlada, u njemu tinja i danas. Kako kaže, nema plan da pravi novu Jugoslaviju, već da propagira ljudskost, dobrotu i pomirenje između naroda koji su vekovima zajedno živeli. Zna da je to težak i sizifovski posao, zbog čega je često i u Danskoj vodio rasprave, jer su mu tamo govorili da je ovo ovde Balkan i da će kod nas demokratija doći tek za 50 godina.

- Mi ovde svakih 30, 50 godina, palimo kuće jedni drugima. Pokazujemo koliko smo primitivni, koliko mrzimo, a svi se okrećemo ka Bogu i verujemo u Boga. Ako je Bog jedan i ako je on zajednički svima nama, bez obzira kako ga ko zvao, Bog ili Muhamed, to je ista osoba, na kraju krajeva, koliko se može religija zloupotrebiti? Pravi vernici ne mrze. Ne mogu ja koji sam se rodio u Gudelju, da mrzim. Ja sam ponosan. Moj kum Rade veruje u Isusa, ja u Muhameda. A mi se volimo. Deda mi je još govorio, đavo ti je na jednom, na drugom anđeo. Đavo je uvek glasniji. Sa mojim razmišljanjem, ja ovakav neću imati mesta u mojoj Bosni. Mi svi moramo da živimo ovde, Srbi, Bošnjaci, Hrvati. A politika koja se danas vodi, ne vodi ka tome. Kažu mi da sam utopista. A, ako sam ja utopista samo zato što gledam ko je dobar čovek, a ko ne, onda je sve ovo otišlo do vraga - istriče Reko.

Foto: Jelena Dukić

Iako je mogao da živi u uređenoj zemlji, sa uređenim sistemom, daleko od prostora na kojem se opet zvecka oružijem, kaže da se nije pokajao zbog povratka.

- Nisam se pokajao. Moja dužnost i dužnost svih ljudi koji razmišljaju kao ja, jeste da ostavimo poruku mladima. Jednoga dana kad nas ne bude, o nama će se pričati samo dobra dela koja smo učinili. Zvao me je skoro jedan prijatelj iz Crne Gore, i kaže mi "Amire, ti ćeš umreti u najvećoj bedi". Tu ga ja pitam, što tako, tek će on "Veliki ljudi umiru u najvećoj bedi, ali o tebi će se pričati i za trista godina". Nasmejao sam se tu. Znate, voleo bih da je više nas koji će stati jedan uz drugog sa ovakvim mišljenjem. To je bitno. Dajte televizijske duele, oni koji mrze i ja koji volim. Pa da vidimo - kaže on za medije.

U poslednjih par godina, sa ove strane Drine, prisutna je inicijativa da se Reko nominuje za Nobelovu nagradu za mir. Nije ni čudo.