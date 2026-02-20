Ibrahimović: Socijalna pravda i jedankost nisu dodatak, već temelj države
Ibro Ibrahimović, član presednistva SPS obratio se javnosti povodom Međunarodnog dana socijane pravde:
-Međunarodni dan socijalne pravde nije simbolika, već ogledalo politike – pokazuje da li gradimo društvo jednakih šansi ili sistem u kojem razlike određuju domet čoveka. Socijalna pravda ne pripada jednoj ideologiji, ali bez nje nijedna politika nema smisao. Za mene je to jasan princip: čovek ne sme biti određen onim što ima, već onim što može da postane. Društvo u kojem se unapred zna nečiji put, na osnovu porekla ili imovine, nije samo nepravedno – ono je nestabilno. Zato je politika Socijalističke partije Srbije od početka postavljena jasno – socijalna prava i jednakost nisu dodatak, već temelj države. Kao deo vlasti, naša odgovornost je da te principe pretvaramo u konkretne rezultate – da se razlike smanjuju, da sigurnost raste i da građani osećaju da sistem radi za njih.
U vremenima koja dolaze, kada će pritisci na društvo biti još veći, biće još važnije očuvati ravnotežu između razvoja i socijalne sigurnosti. Upravo tu se vidi značaj politike koja ne zaboravlja čoveka – da napredak ne bude privilegija, već zajednički rezultat. Socijalna pravda nije korekcija sistema, već njegovo uređenje. To znači da rad mora da ima vrednost, da sigurnost ne sme biti privilegija i da šansa ne zavisi od mesta sa kojeg neko kreće. U suprotnom, razlike prestaju da budu izazov i postaju granica. A društvo koje pristane na takve granice, ne gubi samo ravnotežu – gubi svoju suštinu.