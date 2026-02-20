-Međunarodni dan socijalne pravde nije simbolika, već ogledalo politike – pokazuje da li gradimo društvo jednakih šansi ili sistem u kojem razlike određuju domet čoveka. Socijalna pravda ne pripada jednoj ideologiji, ali bez nje nijedna politika nema smisao. Za mene je to jasan princip: čovek ne sme biti određen onim što ima, već onim što može da postane. Društvo u kojem se unapred zna nečiji put, na osnovu porekla ili imovine, nije samo nepravedno – ono je nestabilno. Zato je politika Socijalističke partije Srbije od početka postavljena jasno – socijalna prava i jednakost nisu dodatak, već temelj države. Kao deo vlasti, naša odgovornost je da te principe pretvaramo u konkretne rezultate – da se razlike smanjuju, da sigurnost raste i da građani osećaju da sistem radi za njih.