Društvo
STRAHINJA I VUKAŠIN NA SVOJOJ DEDOVINI! Ministarka Đurđević Stamenkovski, kao ponosna mama, objavila slike svojih sinova blizanaca (FOTO)
Slušaj vest
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski odvela je sinove, Strahinju i Vukašina, u njihovu dedovinu.
Slike dece iz "Kraljevih deonica" objavila je na Instagramu.
Ponosna mama je blizance Strahinju i Vukašina na svet donela 2023. godine.
Inače, ministarka Stamenkovski je ranije objasnila zašto je svoju očevinu i vinariju nazvala "Kraljeve deonice".
"Ovu našu malu vinariju krstila sam onako kako su naši stari ove krajeve nazivali - 'Kraljeve deonice', zato što, prema predanju, ovde su kraljevi išli u lov jer se sa našim vinogradom graniči lovište koje i danas ovde postoji", rekla je ona na proslavi Svetog Trifuna.
Reaguj
Komentariši