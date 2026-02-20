Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski odvela je sinove, Strahinju i Vukašina, u njihovu dedovinu.

Slike dece iz "Kraljevih deonica" objavila je na Instagramu.

Ponosna mama je blizance Strahinju i Vukašina na svet donela 2023. godine.

Inače, ministarka Stamenkovski je ranije objasnila zašto je svoju očevinu i vinariju nazvala "Kraljeve deonice".

"Ovu našu malu vinariju krstila sam onako kako su naši stari ove krajeve nazivali - 'Kraljeve deonice', zato što, prema predanju, ovde su kraljevi išli u lov jer se sa našim vinogradom graniči lovište koje i danas ovde postoji", rekla je ona na proslavi Svetog Trifuna.

