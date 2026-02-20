Društvo
GRAĐANI SRBIJE, ŠTO PRE NAPUSTITE IRAN! Naše Ministarstvo spoljnih poslova uputilo apel zbog američkih pretnji Bagdadu
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije oglasilo se zbog velikih tenzija u Iranu. Naše ministarstvo poziva sve građane Srbije da napuste tu zemlju zbog pretnji od američkih napada.
"Zbog povećanih tenzija i rizika od pogoršanja bezbednosne situacije, svim građanima Republike Srbije koji se nalaze u Islamskoj Republici Iran preporučuje se da što pre napuste zemlju", navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Srbije.
Podsetimo, predsednik SAD Donald Tramp priznao je da "razmatra ograničeni vojni udar na Iran".
