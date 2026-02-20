Ministarstvo spoljnih poslova Srbije oglasilo se zbog velikih tenzija u Iranu . Naše ministarstvo poziva sve građane Srbije da napuste tu zemlju zbog pretnji od američkih napada.

"Zbog povećanih tenzija i rizika od pogoršanja bezbednosne situacije, svim građanima Republike Srbije koji se nalaze u Islamskoj Republici Iran preporučuje se da što pre napuste zemlju", navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Srbije.