Ministarstvo spoljnih poslova Srbije oglasilo se zbog velikih tenzija u Iranu. Naše ministarstvo poziva sve građane Srbije da napuste tu zemlju zbog pretnji od američkih napada.

"Zbog povećanih tenzija i rizika od pogoršanja bezbednosne situacije, svim građanima Republike Srbije koji se nalaze u Islamskoj Republici Iran preporučuje se da što pre napuste zemlju", navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Podsetimo, predsednik SAD Donald Tramp priznao je da "razmatra ograničeni vojni udar na Iran".

americka-vojska-glad.jpg
x EPA Tatyana Makeyeva Pool.jpg
iran.jpg
tramp2.jpg