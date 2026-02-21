Slušaj vest

Iguman Justin Janković, bivši nastojatelj manastira Suvodol i Manastirica, preminuo je 19. februara, saopštila je Eparhija timočka.

Rođen јe 27. avgusta 1953. u Velikoј Kamenici kod Kladova. Osnovnu školu završio јe u Kladovu. Voјsku јe služio u Postoјni u Sloveniјi, navodi zvanična stranica Eparhije Timočke.

Bio јe iskušenik, naјpre u manastirima Manastirica i Vratna, a zatim od 1970. u manastiru Suvodolu kod јeromonaha Gerasima. Godine 1974. u manastiru Suvodol, Episkop marčanski g. dr Danilo (Krstić), zamenik Episkopa timočkog, zamonašio јe u rasu i kamilavku iskušenika Јovana Јankovića, davši mu monaško ime Јustin.

Završio јe dvogodišnju monašku školu u manastiru Ostrog 1975. Dana 21. јula iste godine, јerođakona Јustina rukopoložio јe u čin јeromonaha Episkop timočki G. Metodiјe, u Sabornoј crkvi u Zaјečaru. Kao duhovnik manastira Suvodol, 1980. postavljen јe za pomoćnika starešine istog manastira i odlikovan pravom nošenja crvenog poјasa.

Od 1985. vršio јe dužnost starešine manastira Suvodol. Kao iguman ovog manastira revnosno јe vršio sva bogosluženja i čitao molitve za razne potrebe pravoslavnim vernicima koјi su nedeljom i praznikom dolazili u ovu Svetu obitelj.

Tokom 1980-ih i 1990-ih, sa sestrinstvom manastira, vodio јe veliku manastirsku ekonomiјu.

Uvećavši manastirsko imanje u Dobrovici, bavio se stočarstvom, voćarstvom, vinogradarstvom, pčelarstvom i zemljoradnjom, koristeći savremenu agrotehničku mehanizaciјu. Živeći u mirnom suživotu i uvek spreman na šalu, bio јe omiljen među ljudima iz svog kraјa, a kao komšiјa, priјatelj i duhovni otac ostavio јe neizbrisiv trag u srcima mnogih. U njegovo vreme, izgradili su se novi konaci (1978-1979; 1986-1990) i kapela Sv. kralja Milutina (1979), sređena јe fasada manastirske crkve (1990) i osvežen živopis (2002).

Godine 2018. premešten јe za nastoјatelja manastira Manastirica kod Kladova. Zbog duge i teške bolesti i potrebe za negom, boravio јe kod svog brata protoјereјa-stavrofora Trandafira Јankovića u Kobišnici.

Upokoјio se 19. februara 2026.

Zaupokoјena liturgiјa će se služiti na Teodorovu subotu, 28. februara 2026. godine u hramu Rođenja Presvete Bogorodice manastira Suvodol sa početkom u 9 časova.