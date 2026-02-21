Slušaj vest

Nakon kraće i teške bolesti preminuo je Branislav Bane Kosanović (1983–2026), lekar za koga su se prethodnih meseci ujedinili građani, kolege i pacijenti u pokušaju da mu pomognu u borbi za život.

Vest o njegovoj smrti potresla je Sremsku Mitrovicu i čitav Srem, gde je dr Kosanović bio poznat kao izuzetno posvećen, skroman i tih čovek, koji je svoj posao obavljao bez pompe, ali sa ogromnom odgovornošću prema pacijentima.

Rođen 1983. godine, detinjstvo je proveo u Donjim Petrovcima i Rumi, dok je profesionalni put gradio u Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici. Kao lekar ostavio je dubok trag u zdravstvenom sistemu, ali još snažniji među ljudima sa kojima je radio i koje je lečio.

Posebno snažan odjek u javnosti imala je humanitarna akcija koju su prošle godine pokrenule njegove kolege iz Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici, uz podršku građana, kako bi se prikupila sredstva za njegovo lečenje. Ta akcija bila je jasan pokazatelj koliko je bio poštovan i voljen – ne samo kao lekar, već i kao čovek.

Iako borba nije dobijena, iza dr Branislava Baneta Kosanovića ostaje sećanje na profesionalnost, smirenost i ljudskost, zbog kojih će ga mnogi dugo pamtiti.