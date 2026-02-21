Slušaj vest

Antalija je grad čiji se identitet oblikovao vekovima. Od antičke luke Rimskog carstva, preko vizantijskog i osmanskog perioda, do savremenog letovališta, slojevi istorije vidljivi su na svakom koraku. Hadrijanova kapija, gradske zidine i kamene ulice Kaleiçija svedoče o bogatoj prošlosti, dok pogled sa litica prema tirkiznom moru otkriva strateški značaj ove obale kroz istoriju.

Danas je Antalijahttps://1atravel.rs/destinacija/antalija/ moderna turistička destinacija u kojoj se tradicija i savremeni način života prirodno susreću. Peščane plaže Lare i Kundu regije, luksuzni hoteli, marina, restorani i razvijen noćni život čine je pogodnom i za porodični odmor i za goste koji traže življu atmosferu, dok veliki broj sunčanih dana tokom godine dodatno doprinosi njenoj popularnosti.

U regiji Kundu, na sopstvenoj peščanoj plaži, smešten je Ducale Lara 5★https://1atravel.rs/putovanje/ducale-lara-deluxe-resort-hotel/, hotel inspirisan venecijanskom arhitekturom, poznat kao „mala Venecija“ sa kopijom Trga Svetog Marka. Nalazi se na oko 20 km od centra Antalije i približno 15 km od aerodrome u Antaliji. Hotel je potpuno renoviran i ponovo otvoren 2025. godine. Kompleks zauzima površinu od 118.000 m² i raspolaže sa 543 smeštajne jedinice raspoređene u tri bloka i četiri vile.

Gostima su na raspolaganju glavni restoran „Bellini“, tri snack restorana (midnight, turski i italijanski), tri à la carte restorana (italijanski, turski i riblji) i osam barova. Hotel poseduje privatnu peščanu plažu. Suncobrani, ležaljke i peškiri za plažu se ne naplaćuju, dok su paviljoni na plaži uz doplatu.

Sve sobe imaju kupatilo, klima uređaj, mini bar (voda, sokovi i pivo), ketler, TV, sef, WiFi internet i fen za kosu.

Usluga u hotelu je na bazi Ultra All Inclusive koncepta i podrazumeva samoposluživanje sa izborom više jela prema hotelskim pravilima u glavnom restoranu: doručak, kasni doručak, ručak, večeru i ponoćnu supu, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, dečiji bife, kolače, pite, užine, palačinke i sladoled u različitim delovima hotela u određenim periodima dana.

Hotel raspolaže otvorenim i zatvorenim bazenom, otvorenim i zatvorenim jacuzzi bazenom, otvorenim i zatvorenim dečijim bazenom, sedam tobogana za odrasle i četiri tobogana za decu. Gostima su na raspolaganju stoni tenis, mini fudbal, teniski teren, odbojka na pesku, košarka, aerobik, kao i dnevne i večernje animacije. Za decu su predviđeni mini club (4–12 godina), igralište, bazeni sa i bez tobogana, mini disko i dečiji meni.

U okviru hotela nalaze se tursko kupatilo (hamam), sauna i fitness centar. Antalija predstavlja destinaciju sa bogatom istorijskom pozadinom i razvijenom turističkom infrastrukturom, dok Ducale Lara 5★https://1atravel.rs/putovanje/ducale-lara-deluxe-resort-hotel/ nudi moderan Ultra All Inclusive koncept na sopstvenoj peščanoj plaži, uz raznovrsne sadržaje za odrasle i decu. Kombinacija istorijskog ambijenta grada i komfora savremenog resorta čini ovu lokaciju pogodnim izborom za letovanje na Mediteranu. Povodom Sajma turizma, u saradnji sa svojim partnerima, turistička agencija 1 A Travelhttps://1atravel.rs/ već je aktivirala specijalne sajamske popuste za veliki broj hotela, čime su cene dodatno snižene i prilagođene najtraženijem periodu sezone.

Tokom trajanja Sajma, 1 A Travel nudi i dodatnu pogodnost – do 5% ekstra popusta (u zavisnosti od načina plaćanja) za sve putnike koji svoju rezervaciju realizuju direktno u poslovnicama 1 A Travel, lično ili putem telefona, kao i putem online rezervacije na sajtu www.1atravel.rs. Za online rezervacije potrebno je uneti promo kod LETO2026 u poslednjem koraku rezervacije, nakon čega se popust automatski obračunava.

Ovo je idealan trenutak za rezervaciju, jer su kapaciteti ograničeni, a interesovanje izuzetno veliko. Kompletna ponuda hotela i termina putovanja dostupna je na zvaničnom sajtu agencije, gde se rezervacija može izvršiti brzo i jednostavno u svega nekoliko koraka. Za sva dodatna pitanja i savete, putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00. Promo