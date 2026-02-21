Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut otvorio je manifestaciju “Majstorski potez - Jedinstveni za Srbiju”.

Na ovoj manifestaciji, koju organizuje Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom Đorđa Milićevića, učestvuje stotinu mladih iz dijaspore i regiona iz 16 različitih zemalja.

Premijer Macut ističe da mu je velika čast i zadovoljstvo zbog okupljanja mališana iz dijaspore i što ih povezuje ljubav prema našoj zemlji. Podseća da ih šah uči strpljenju i razmišljanju, poželeo im je da budu najbolji ambasadori Srbije u svetu.

Đuro Macut otvorio je manifestaciju “Majstorski potez - Jedinstveni za Srbiju” Foto: Kurir TV, Kruri TV

Ministar Milićević ističe da je povod okupljanja šah i da to nije slučajno, jer je to plemenita igra koja ih uči da misle nekoliko koraka unapred. Dodaje da je današnji događaj više od igre, da je ovo okupljanje Srba iz celog sveta, da svu decu povezuje činjenica da smo isti narod.

Ističe da kada kod dođu u našu zemlju, treba da se osećaju kao svoj na svome. Poručuje da uvek treba da budu jedinstveni i uvek za Srbiju.

