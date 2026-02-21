Slušaj vest

Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut prisustvovao je svečanoj akademiji povodom Dana državnosti u Srpskom domu u Vukovaru, dok je prethodno u Dalju odlikovan Ordenom Svetog Stefana Štiljanovića.

Tokom boravka u Dalju, u Patrijaršijskom dvoru, premijeru je uručeno najviše priznanje Eparhije osečkopoljske i baranjske, koje mu je dodelio episkop Heruvim.

Tom prilikom, Macut je razgovarao sa sveštenstvom i predstavnicima Fondacije "Sveta Petka" o položaju Srba u Istočnoj Slavoniji, Baranji i Zapadnom Sremu.

Obraćajući se prisutnima na svečanosti u Srpskom domu u Vukovaru, premijer je poručio da će Srbija nastaviti da pomaže svom narodu u Hrvatskoj u ostvarivanju prava na jezik, pismo i crkvu, naglasivši da će država pružati kontinuiranu podršku i biti uz svoj narod.

- Prisustvo otadžbine za nas je garant da ćemo u toj borbi sačuvati ono što jesmo, a to je da smo Srbi pravoslavni, da smo ponosni što nosimo to ime i da se nikada ne stidimo toga što jesmo - istakao je episkop Heruvim.

O Fondaciji i njenim uspesima

Fondacija "Sveta Petka" je osnovana u oktobru 2025. godine u okviru Eparhije osečkopoljske i baranjske kao nova dobrotvorna ustanova koja će raditi na razvoju i jačanju srpske zajednice u Istočnoj Slavoniji, Baranji i Zapadnom Sremu.

Među prvim aktivnostima Fondacije istaklo se premijerno prikazivanje filma "Bežično - priče o Nikoli Tesli" u Srpskom domu u Vukovaru. Film je namenjen mladima i imao je za cilj da ih upozna sa životom i delom velikog srpskog naučnika.

Tu je i dodela laptopova informatičkom kabinetu u Osnovnoj školi "Bobota", kao i dodela paketića deci za Božić.

Ova fondacija organizovala je i posetu srednjoškolaca matici, gde ih je ugostio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.