Ono što je počelo kao avantura i "provera hrabrosti", zamalo se pretvorilo u tragediju koju Novi Sad ne pamti.

Grupa mladića iz Despotova, kod Bačke Palanke, željna adrenalina, pre izvesnog vremena spustila se u mračne, neistražene hodnike Petrovaradinske tvrđave, ne sluteći da će im taj lavirint postati zamalo grobnica.

"Mama, ovde smo, u podzemlju..."

Panika je nastala kada su momci shvatili da su se izgubili u mraku Foto: Tik Tok Printscreen/sasa_radomirovic

Drama je počela kada su momci shvatili da su se potpuno izgubili u mraku trećeg položaja tvrđave. U dubinama gde signala nema, a zidovi "gutaju" svaki zvuk, desilo se čudo. Jedan od njih uspeo je da proturi telefon kroz usku ventilacionu cev, koju su istraživači ranije probili radi vazduha, i uhvati "crtu" signala.

Poziv majci bio je poslednja nada. "Postoji tip na Fejsbuku, zna podzemlje...", izustio je. Taj tip je bio Leon Šurbanović, čovek koji decenijama krstari ovim hodnicima.

Ključni trag - Grafit Svetog Save

Leon, koji je odmah okupio ekipu za spasavanje, ispričao je u dahu dramatične detalje na Tik Tok profilu Saše Radomirovića.

Leon je odmah okupio ekipu za spasavanje. Foto: Tik Tok Printscreen/sasa_radomirovic

- Pitao sam ga samo jedno: "Koji si poslednji grafit video?" Kada je rekao "crtež Svetog Save", zaledio sam se. Znao sam da su zaboli baš ozbiljno, na drugom-trećem položaju gde retko ko zalazi - priča Leon na Tik Tok kanalu "sasa_radomirovic".

Baterija na telefonu mladića je iscurila, ostavljajući ih u potpunom mraku. Devet sati su proveli u jezivoj tišini. Potrošili su sve - i vodu, i rakiju, i pivo koje su poneli "za svaki slučaj". Kada ih je Leonova ekipa pronašla, bili su preplašeni do smrti, uvereni da izlaz nikada neće videti.

Jezivi prizori u hodnicima smrti

Katakombe kriju mnoge mrtve i žive životinje. Foto: Tik Tok Printscreen/sasa_radomirovic

Podzemlje tvrđave ne prašta greške. Leon upozorava da su ovi hodnici groblje ne samo za neoprezne ljude, već i za životinje.

"Nalazili smouginule jazavce, lisice, kune, pse... Čak i deo tigra!", otkrio je ovaj istraživač šokantne detalje iz dubina.

"Muzej smeća" i duhovi devedesetih

U katakombama Petrovaradinske tvrđave mogu se naći kosti životinja, kanisteri goriva, pa čak i delovi automobila

Ono što je Leon tokom 28 meseci čišćenja izvukao iz utrobe zemlje, nazvao je "Muzej smeća". To nije samo otpad, to je istorija Novog Sada sakrivena od očiju javnosti. U mraku su decenijama čamile neverovatne stvari za koje je još uvek nepoznato ko ih je ostavio i kako su uopšte završile tu - motocikl Tomos iz 1957, automobil Saab iz 1960. godine, stari pejdžeri, neotvoreni parfemi, kao i brojni kanisteri za šverc goriva.

Leona je posebno obradovalo što je u katakombama tvrđave našao i video kaseta serije "Bolji život".

Legende o zmijama i blagu

Petrovaradinska tvrđava izgrađena je u 18. veku za odbranu grada Foto: Shutterstock

Petrovaradinska tvrđava izgrađena je u 18. veku za odbranu grada, a o ovom lavirintu postoje brojne legende koje Novosađani prepričavaju. Priče o blagu Marije Terezije, mitskoj džinovskoj zmiji koja luta hodnicima, pa čak i o tunelu koji spaja dve obale Dunava.

Podzemni lavirinti kriju mnoge tajne i o njima su isprčane brojne legende. Foto: Shutterstock

Međutim, jedno od najvećih podzemlja Evrope danas je na meti vandala koji tonama smeća i grafitima skrnave ovaj istorijski dragulj.