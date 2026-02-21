Slušaj vest

Potraga za nestalim ribolovcima ušla je u treći dan, a bliska prijateljica Slaviše Antića (47) oglasila se za Kurir i kroz suze poručila da porodica i prijatelji prolaze kroz najteže trenutke u životu. Prema njenim rečima, ronioci Žandarmerije su ptistigli i pretraga jezera je u toku, ali uprkos naporima nadležnih službi i dalje nema nikakvog traga koji bi ukazao gde se dvojica prijatelja nalaze.

- U toku je pretraga jezera, svi su na terenu, pretražuje se svaki deo obale i voda. Ali tri dana ih nema, ni traga, ni glasa. To je ono što nas najviše lomi - kaže ona.

Podsetimo, Slaviša je nestao zajedno sa Stefanom Krstićem (38) u selu Crcavac, u blizini jezera Barje, kod Leskovca.

Naša sagovornica dodaje da je atmosfera među najbližima danima izuzetno teška.

- Svi plaču. Porodica je van sebe. Trudimo se da budemo jaki jedni zbog drugih, ali kako vreme prolazi, sve je teže. I dalje se nadamo, nada nas još drži, ali strah je sve veći - priča potresena prijateljica.

Posebno naglašava da je Slaviša izuzetno dobro poznavao teren.

- Slaviša je odrastao u tom mestu. Tu je proveo detinjstvo, zna svaki pedalj, svaku stazu, svaki prilaz jezeru. Odlično se snalazi u prirodi, iskusan je i oprezan. Zato nam je potpuno neshvatljivo šta se dogodilo na jezeru - govori ona.

Iako danas ne živi u tom selu, već u jednom mestu nadomak Leskovca, Slaviša se redovno vraćao u rodni kraj.

- Ne živi tamo već dugo, preselio se u selo blizu Leskovca, ali je stalno dolazio. To mu je bilo drugo dvorište. Odlazak na jezero za njega nije bio ništa neobično, to je radio bezbroj puta - dodaje sagovornica.

Kako kaže, porodica i prijatelji ne gube nadu, ali su iscrpljeni neizvesnošću.