Tek što smo se vratili sa sretenjskog predaha, a đaci seli u klupe, mnogi građani Srbije već kuju planove za novi predah.

Sudeći po kalendaru za 2026. godinu, proleće nam donosi idealnu priliku za novi beg iz grada.

Uskršnja magija

Prva sledeća prilika za odmor je na Vaskrs, koji ove godine "pada" 12. aprila.

Za sve zaposlene to znači zagarantovana četiri neradna dana, ali uz malo planiranja, taj odmor može biti mnogo duži.

To znači da su neradni dani za sve zaposlene u Srbiji:

10. april (petak): Veliki petak

11. april (subota): Velika subota

12. april (nedelja): Vaskrs

13. april (ponedeljak): Vaskršnji ponedeljak

Ukoliko od svog godišnjeg odmora iskoristite samo četiri radna dana (od utorka 14. aprila do petka 17. aprila), uz prethodni i naredni vikend dobićete neverovatnih 9 dana odmora u komadu. To je idealna prilika za prolećno putovanje.

Kratak predah za đake

Dok zaposleni mogu da kalkulišu sa danima, đaci u centralnoj Srbiji će imati nešto kraći prolećni raspust koji se vezuje za uskršnje praznike. Raspust počinje u petak, 10. aprila, a povratak u klupe je u utorak, 14. aprila.

Iako deca odmaraju samo četiri dana vezano, roditelji koji se odluče za "veliko spajanje" mogu planirati porodični put uz minimalno odsustvo iz škole.

Prolećni raspust za osnovne i srednje škole u AP Vojvodini, međutim, traje od 3. do 14. aprila.

Roštilj je zagarantovan

Ove godine 1. maj pada u petak. Foto: Mondo/Stefan Stojanović

Svega dve nedelje nakon Uskrsa, stiže nam i Praznik rada. Ove godine kalendar nam ide na ruku jer 1. maj pada u petak.

To znači da ćemo imati produženi vikend (petak, subota i nedelja).

Iako se drugi dan praznika (2. maj) pada u subotu, trodnevna pauza je savršena za prvi pravi prolećni izlet.

Kalendar neradnih dana za proleće 2026:

PRAZNIK DATUM DAN

Veliki petak 10. april Petak

Vaskršnji ponedeljak 13. april Ponedeljak

Praznik rada 1. maj Petak