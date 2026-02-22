Slušaj vest

Dok mnogi sanjaju o stanovima u Beogradu, Ruskinja Anja (32) odlučila je da svoj mir pronađe u srcu Bačke. Nakon četiri godine života u Srbiji, ona i njen suprug napravili su veliki korak - kupili su kuću u selu nadomak Sombora za 20.000 evra.

Iako ih čeka ozbiljna rekonstrukcija, Anja je odlučila da ne čeka majstore kako bi u kući imala barem jedan kutak koji je inspiriše. Krenuli su od onoga što je bilo u najgorem stanju - od kupatila.

"Želela sam prostor koji me inspiriše"

Anja je ispričala da je kupatilo jako loše izgledalo. Foto: Tik Tok Printscreen/mmmoanna

Anja ne krije da je stanje koje su zatekli bilo prilično obeshrabrujuće.

- Kupatilo je bilo u jako lošem stanju i odlučili smo da krenemo baš od njega. Bilo mi je važno da u kući imam makar jedan prostor koji me inspiriše. Prvo je usledilo raščišćavanje. Skinula sam staru zavesu i mrežu sa prozora. Zakrpili smo pukotine i izbrusili ih, a zatim smo krenuli sa krečenjem zidova i plafona - priča Anja.

Osim estetike, morali su da se pozabave i tehnikom koja je bila potpuno van funkcije.

Lavabo je bio pun kamenca i zapušen. Foto: Tik Tok Printscreen/mmmoanna

- Ofarbali smo vrata i prozor, popravili struju. U kupatilu uopšte nije bilo svetla, a bojler i veš mašina su bili pokvareni. Na kraju je došao najlepši deo - stavili smo novu zavesu, tegle za odlaganje, čašu za četkice. Ispod lavaboa smo smestili korpu za veš i kantu za smeće. To je mali korak, ali kuća polako postaje naša - ponosno ističe ova Ruskinja u snimku koji je objavila na Tik Toku "mmmoanna".

1/5 Vidi galeriju Ruskinja Anja kupila je kuću kod Sombora za 20.000 evra, a prvo uzela da sređuje kupatilo. Foto: Tik Tok Printscreen/mmmoanna

Sudbina prelepih starih pločica

Zanimljivo je da su Anjini pratioci ostali oduševljeni retro pločicama koje su zatekli u kući, ali Anja otkriva da one, nažalost, neće preživeti renoviranje.

- Da, pločice su zaista prelepe, ali nas čeka velika rekonstrukcija. Želimo da menjamo instalacije jer su stare, pa ćemo morati da ih skinemo - objašnjava ona.

Foto: Tik Tok Printscreen/mmmoanna

Troškovi 15.000 evra

Ovaj par, koji se u avgustu 2025. godine uselio u vojvođansko selo, ima jasan plan - uložiti još 15.000 evra u obnovu, ali većinu radova planiraju da izvedu sopstvenim rukama. Anja, inače UI/UX dizajnerka, detaljno je razradila budžet.

Izolacija, koja je prioritet za staru kuću, će je, prema njenom planu, koštati oko 3.000 evra, grejanje 1.500 evra, jer planiraju ugradnju klima-uredaja, sređivanje kupatila i kuhinje oko 4.000 evra dok će za kozmetičke radove u sobama potrošiti oko 3.000 evra.

Od Moskve do bačkih buvljaka

Anja je u Rusiji vodila radnju za pečate, a u Srbiji se oprobala u raznim biznisima, od izrade sveća do prodaje listova za samorefleksiju na Etsy-ju. Danas uživa u obilasku buvljaka u potrazi za vintidž komadima nameštaja.

Iako su ona i njen suprug tek nekoliko meseci u selu, već su uradili mnogo. Betonirali su stazu oko temelja, sredili krov, popravili brojila i napravili svoj kutak za kafu.