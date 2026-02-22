Slušaj vest

Umesto da angažuje agenciju, jedan vlasnik odlučio je da sam proda imanje u mestu Brestovac kod Bora, a onom ko mu u tome pomogne častiće ga sa 10.000 evra!

Ova nesvakidašnja ponuda podigla je prašinu ne samo zbog visine sume, već i zbog specifičnog načina na koji vlasnik planira da završi posao.

Naime, put do ove petocifrene provizije popločan je vrlo specifičnim pravilima čoveka koji očigledno nema strpljenja za moderni marketing i "internet turiste".

Pravila igre

Glavni adut ovog oglasa nije samo visoka cifra, već insistiranje na pravnoj sigurnosti.

Prodavac ne nudi obećanja tipa "častiću te", već jasno naglašava - nagrada za posredovanje biće napismeno overena pre same prodaje. Time je poslao poruku da je smrtno ozbiljan, ali i da ne želi nikakva "rekla-kazala" nadmudrivanja kada se novac pojavi na stolu.

Bez slika

Neobičan oglas izazvao veliko interesovanje. Foto: Fejsbuk Printscreen/Kladovo Mega oglasi 2

U eri kada se svaka šupa fotografiše iz deset uglova, ovaj oglas prkosi svim pravilima prodaje. Fotografije nećete videti ni u komentarima ni u privatnim porukama.

"Slike ne šaljem niti postavljam... ko je zainteresovan, može lično da pogleda", odsečan je vlasnik u oglasu koji je postavljen na Fejsbuk stranici "Kladovo mega oglasi 2" i gde se nalazi samo jedna fotografija kuće. U mraku.

Njegova logika je staromodna, ali jasna - ako zaista želiš kuću od 220 kvadrata sa pet soba, garažom i devet ari placa, doći ćeš u Brestovac da je vidiš uživo.

O imanju:

Broj soba: Pet i više

Površina: 220metara kvadratnih

Površina zemljišta: 9 ari

Vrsta gradnje: Stara gradnja

Stanje nekretnine: Izvorno stanje

Spratnost objekta: Spratna

Nameštenost: Namešteno

Grejanje: Centralno, Čvrsto gorivo Alergija na Dubaji

Cena od 270.000 evra unapred je podigla prašinu, ali je prodavac spremno dočekao dežurne kritičare.

U oglasu se direktno obračunava sa onima koji bi njegovu cenu poredili sa luksuznim lokacijama:

Prodavac misli da je njegova nekretnina mnogo bolja od malog stana u soliteru. Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

- Bez viška komentara i ostale gluposti tipa - stan u Dubajiu, Njujorku, Beogradu na vodi, od jedva 30 kvadrata, za ovu cenu - naveo je, dajući do znanja da prodaje kompletno domaćinstvo sa tehnikom i nameštajem, a ne "statusni simbol" u soliteru.

Šta sve kuća ima:

Podrum

Klima

Uknjiženo

Parking

Garaža

Pomoćni objekti

Kanalizacija

Struja

Voda

Asfaltiran prilaz