Ovakav oglas još niste videli: Prodaje kuću kod Bora, a onome ko mu nađe kupca daje 10.000€!
Umesto da angažuje agenciju, jedan vlasnik odlučio je da sam proda imanje u mestu Brestovac kod Bora, a onom ko mu u tome pomogne častiće ga sa 10.000 evra!
Ova nesvakidašnja ponuda podigla je prašinu ne samo zbog visine sume, već i zbog specifičnog načina na koji vlasnik planira da završi posao.
Naime, put do ove petocifrene provizije popločan je vrlo specifičnim pravilima čoveka koji očigledno nema strpljenja za moderni marketing i "internet turiste".
Pravila igre
Glavni adut ovog oglasa nije samo visoka cifra, već insistiranje na pravnoj sigurnosti.
Prodavac ne nudi obećanja tipa "častiću te", već jasno naglašava - nagrada za posredovanje biće napismeno overena pre same prodaje. Time je poslao poruku da je smrtno ozbiljan, ali i da ne želi nikakva "rekla-kazala" nadmudrivanja kada se novac pojavi na stolu.
Bez slika
U eri kada se svaka šupa fotografiše iz deset uglova, ovaj oglas prkosi svim pravilima prodaje. Fotografije nećete videti ni u komentarima ni u privatnim porukama.
"Slike ne šaljem niti postavljam... ko je zainteresovan, može lično da pogleda", odsečan je vlasnik u oglasu koji je postavljen na Fejsbuk stranici "Kladovo mega oglasi 2" i gde se nalazi samo jedna fotografija kuće. U mraku.
Njegova logika je staromodna, ali jasna - ako zaista želiš kuću od 220 kvadrata sa pet soba, garažom i devet ari placa, doći ćeš u Brestovac da je vidiš uživo.
O imanju:
- Broj soba: Pet i više
- Površina: 220metara kvadratnih
- Površina zemljišta: 9 ari
- Vrsta gradnje: Stara gradnja
- Stanje nekretnine: Izvorno stanje
- Spratnost objekta: Spratna
- Nameštenost: Namešteno
- Grejanje: Centralno, Čvrsto gorivo
Alergija na Dubaji
Cena od 270.000 evra unapred je podigla prašinu, ali je prodavac spremno dočekao dežurne kritičare.
U oglasu se direktno obračunava sa onima koji bi njegovu cenu poredili sa luksuznim lokacijama:
- Bez viška komentara i ostale gluposti tipa - stan u Dubajiu, Njujorku, Beogradu na vodi, od jedva 30 kvadrata, za ovu cenu - naveo je, dajući do znanja da prodaje kompletno domaćinstvo sa tehnikom i nameštajem, a ne "statusni simbol" u soliteru.
Šta sve kuća ima:
- Podrum
- Klima
- Uknjiženo
- Parking
- Garaža
- Pomoćni objekti
- Kanalizacija
- Struja
- Voda
- Asfaltiran prilaz
Iako ton oglasa može delovati grubo, on je postigao ono što hiljade drugih nisu - postao je tema o kojoj se priča. Dok vest polako kruži među ljudima, ostaje otvoreno pitanje ko će biti taj spretni posrednik koji će prihvatiti izazov i u džep staviti 10.000 evra.