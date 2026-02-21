Slušaj vest

Devetnaestogodišnji Ametov Manuel nestao je 14. februara u Zrenjaninu, a porodica i prijatelji danima bezuspešno tragaju za njim.

Kako se navodi u objavama koje se dele na društvenim mrežama, mladić ima razvojne poteškoće, zbog čega je, prema rečima bližnjih, posebno važno da se što pre pronađe.

Prema dostupnim informacijama, Manuel je iz kuće izašao u noći između 01.00 i 01.30 časova. Poslednji put je viđen u centru Zrenjanina, a njegov nestanak zabeležen je i sigurnosnim kamerama.

Manuel Ametov Foto: Društvene Mreže

Visok je oko 175 centimetara, a kao prepoznatljiv znak navodi se ožiljak na obrazu, posledica ujeda psa iz detinjstva. U trenutku nestanka na sebi je imao svetlosivi donji deo trenerke i svetliji zimski prsluk, dok, kako se navodi, nije imao obuću.

Porodica apeluje na sve građane da se uključe u potragu i podele informacije, ističući da je svaki trag od značaja. Slučaj je prijavljen policiji.