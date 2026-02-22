Slušaj vest

LOZNICA – Počelo je prijavljivanje učenika osmog razreda lozničkih osnovnih škola, ali i iz susedne Republike Srpske za besplatnu pripremnu nastavu iz srpskog jezika i matematike, za polaganje male mature, i traje do kraja februara, saopštio je pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović. Loznica se, kako je naveo, može pohvaliti lepezom podsticajnih mera, od stipendiranja najboljih učenika i studenata, preko jednokratnog nagrađivanja pa sve do finansiranja proslave maturske večeri za sve srednjoškolce, a pripremna nastava je jedna od njih.

- Besplatnom pripremnom nastavom pružamo dodatnu podršku učenicima da se što bolje spreme za polaganje završnog ispita sa jedne strane, a sa druge će biti manja potreba za privatnim časovima, što će u značajnoj meri rasteretiti budžet roditelja. Zainteresovani učenici mogu se prijaviti u prostorijama Kancelarije za mlade, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, sve do 27. februara. U zavisnosti od broja prijavljenih biće formirane grupe, pripremnu nastavu vodiće četiri profesora, po dva iz srpskog jezika i matematike, a učenici će naredna tri i po meseca, do sredine juna, moći kvalitetno da se pripreme za predstojeće obaveze. U prethodnih 13 godina, koliko grad sprovodi ovu meru, pripremnu nastavu pohađalo je više od tri hiljade učenika, a samo prošle više od 360. Inače, pripremna nastava treba da krene početkom marta – rekao je Jugović i podsetio da je u ovogodišnjoj gradskoj kasi za obrazovanje odvojeno milijardu i 54 miliona dinara, što je gotovo jedna četvrtina budžeta