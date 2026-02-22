A OD GRADA – BESPLATNE PRIPREME Podrška osmacima pred upis u srednje škole u Loznici
LOZNICA – Počelo je prijavljivanje učenika osmog razreda lozničkih osnovnih škola, ali i iz susedne Republike Srpske za besplatnu pripremnu nastavu iz srpskog jezika i matematike, za polaganje male mature, i traje do kraja februara, saopštio je pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović. Loznica se, kako je naveo, može pohvaliti lepezom podsticajnih mera, od stipendiranja najboljih učenika i studenata, preko jednokratnog nagrađivanja pa sve do finansiranja proslave maturske večeri za sve srednjoškolce, a pripremna nastava je jedna od njih.
- Besplatnom pripremnom nastavom pružamo dodatnu podršku učenicima da se što bolje spreme za polaganje završnog ispita sa jedne strane, a sa druge će biti manja potreba za privatnim časovima, što će u značajnoj meri rasteretiti budžet roditelja. Zainteresovani učenici mogu se prijaviti u prostorijama Kancelarije za mlade, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, sve do 27. februara. U zavisnosti od broja prijavljenih biće formirane grupe, pripremnu nastavu vodiće četiri profesora, po dva iz srpskog jezika i matematike, a učenici će naredna tri i po meseca, do sredine juna, moći kvalitetno da se pripreme za predstojeće obaveze. U prethodnih 13 godina, koliko grad sprovodi ovu meru, pripremnu nastavu pohađalo je više od tri hiljade učenika, a samo prošle više od 360. Inače, pripremna nastava treba da krene početkom marta – rekao je Jugović i podsetio da je u ovogodišnjoj gradskoj kasi za obrazovanje odvojeno milijardu i 54 miliona dinara, što je gotovo jedna četvrtina budžeta
Očekuje se ponovo veliki broj prijavljenih osmaka, a učenici će imati i onlajn podršku pošto će sa predavačima biti povezani u viber grupi. U zavisnosti od broja prijavljenih biće formirane grupe, a nastavu će izvoditi po dva profesora iz srpskog jezika i matematike. Grad finansira nadoknadu za četiri predavača u visini minimalne zarade na području Srbije, obezbeđuje prostor i ostalu logistiku.
Prvi put je pripremna nastava za polaganje male mature organizovana 2013. i te godine bilo je prijavljeno 109 učenika. Inače, prethodnih godina pokazalo se da ovakav način pripreme učenicima koji polaze u srednju školu mnogo znači jer su oni koji su je pohađali na upisu ostvarili bolje rezultate.