U susret Velikom postu, arhiepiskop i mitropolit mileševski Atanasije Rakita pozvao je vernike da ovaj period dožive kao vreme dubokog duhovnog preobražaja, a ne samo kao uzdržavanje od hrane.

Govoreći o značaju posta, mitropolit je istakao da pravoslavni hrišćani svake godine započinju duhovno putovanje ka najvećem prazniku – Hristovom vaskrsenju, sa željom da ono postane i njihova lična pobeda nad smrću.

„Mi, pravoslavni hrišćani, svake godine započinjemo jedno veliko putovanje kroz vreme, sa ciljem da proslavimo pobedonosno Hristovo vaskrsenje iz mrtvih, u kojem želimo i sami da učestvujemo, da ono postane i naše vaskrsenje, lična pobeda nad smrću“, poručio je mitropolit Atanasije.

Naglasio je da je Veliki post mnogo više od spoljašnjeg odricanja.

„Reč post je samo spoljašnji opis onoga što se događa. Mnogo je više onoga što se odvija unutar svakog čoveka. Mi želimo da potpuno integrišemo svoj život u Hrista, u tu novu atmosferu života, i zato nam je potrebno vreme koje zovemo Veliki post“, objasnio je on.

Posebno je ukazao na važnost ljubavi, praštanja i međusobnog razumevanja kao temeljnih vrednosti hrišćanskog života.

„Čovek koji je sposoban da voli, on će svoj život i susret sa drugima doživljavati kao radost i zrenje. Biće spreman da za druge podnosi trud, da oprašta i razume. Ako volimo drugoga, lako ćemo praštati“, naglasio je mitropolit.

Vernicima je uputio i snažan poziv na lično preispitivanje i upoznavanje sopstvene duše.

„Poznavanje sebe, upoznati sebe, jeste jedan od najvažnijih koraka na duhovnom putu“, poručio je arhiepiskop i mitropolit mileševski Atanasije.