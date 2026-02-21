Slušaj vest

Auto moto savez Srbije (AMSS) je upozorio vozače da kolovozi mogu biti vlažni i mestimično zaleđeni, te im je savetovao maksimalan oprez.

U saopštenju je apelovano i na obaveznu upotrebu zimske opreme, smanjenje brzine i veće odstojanje između vozila.

U saopštenju AMSS se dodaje da automobili na graničnim prelazima prolaze bez zadržavanja, dok kamioni samo na prelazu Batrovci prema Hrvatskoj čekaju dva sata da izađu iz Srbije.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopšteno je.

Kurir.rs/Beta

