Potraga za nestalim ribolovcima Stefanom Krstićem (38) i Slavišom Antićem (47), kojima se u četvrtakizgubio svaki trag kod jezera Barje u okolini Leskovca, danas je završena zbog mraka i snežnih padavina, ali se, kako Kurir saznaje, već za sutra planira nova, organizovana akcija na pomenutom jezeru!

Kako za Kurir priča jedan od njihovih prijatelja, meštani ne odustaju i spremni su da učine sve kako bi pomogli u potrazi.

- Za danas je potraga završena jer je pao mrak i počeo je sneg. Nije bilo bezbedno da se nastavi. Ali sutra nastavljamo. Organizujemo akciju pretrage na jezeru Barje i potrebna nam je pomoć dobrih ljudi - kaže prijatelj nestalih ribolovaca za Kurir.

Prema njegovim rečima, svaki vid pomoći je dragocen.

- Potrebni su nam ljudi koji imaju čamce i sonare, da bismo mogli da pokrijemo što veću površinu jezera. Mi dolazimo sa profesionalnim sonarom, ali što nas je više, veće su šanse da ih pronađemo - objašnjava on.

Poseban apel upućen je i onima koji poseduju prsluke za spasavanje.

- Ako neko ima prsluke i može da ih pozajmi, to bi nam mnogo značilo. Bezbednost svih koji učestvuju u potrazi nam je na prvom mestu - dodaje komšija.

Polazak za sve koji žele da se priključe organizovan je iz Leskovca sutra u 12 časova.

Podsetimo, potraga za dvojicom ribolovaca ušla je u treći dan. Nadležni, policija, vatrogasno-spasilački timovi, pripadnici Sektora za vanredne situacije, kao i ronioci Žandarmerije iz Niša intenzivno su pretraživali vodu i nepristupačne delove obale, ali od njih i dalje ni traga.