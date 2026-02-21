Slušaj vest

U toku večeri i noći oblačno i hladno, u nižim predelima ponegde sa slabim snegom ili kišom, a na planinama sa slabim snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na severu u drugom delu noći prestanak padavina, ali će se zadržati mestimično niska oblačnost i sumaglica. Vetar pretežno slab, zapadni i severozapadni.

Foto: RHMZ

NAREDNIH DANA POSTEPENO TOPLIJE, A OD SREDE STABILIZACIJA VREMENA

U nedelju iznad većeg dela pretežno oblačno i toplije. Ujutro i pre podne u brdsko-planinskim predelima tek ponegde slab sneg ili kiša, a na severozapadu Srbije i u Negotinskoj Krajini sunčani intervali.

Uveče u većem delu razvedravanje, osim na severu gde će se zadržati oblačno, a u toku noći je ponegde moguća i slaba kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, uveče u skretanju na slab južni. Jutarnja temperatura od -1 do 2 °S, a najviša od 5 do 13 °S.

Do srede umereno do potpuno oblačno uz dalji manji porast temperature, a u ponedeljak i utorak mestimično s kišom.