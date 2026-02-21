Slušaj vest

Na Kopaniku je danas organizovana preventivna akcija, za decu i roditelje, o važnosti nošenja kacige na skijaškoj stazi i tokom vožnje bicikala i trotineta.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je objavilo da akcija ima jasnu poruku "da bi nošenje kacige trebalo da bude pravilo i da to nije samo savet, već poziv na odgovornost".

"Bilo da je reč o skijaškoj stazi, biciklu ili trotinetu, ista je suština: glava se štiti uvek - deca uče posmatrajući, a odrasli su prvi primer odgovornog ponašanja", navedeno je na Fejsbuku, Uz policiju, akciju sprovode Agencija za bezbednost saobraćaja i Auto moto savez Srbije.