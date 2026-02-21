Na Kopaoniku je danas organizovana preventivna akcija za decu i roditelje o značaju nošenja kacige na skijanju, biciklu i trotinetu. MUP poručuje da zaštita glave treba da bude pravilo, dok deca uče posmatrajući odgovorno ponašanje odraslih.
"Nošenje kacige bi trebalo da bude pravilo" Preventivna akcija na Kopaoniku: Bilo da je reč o skijaškoj stazi, biciklu ili trotinetu, ista je suština (FOTO)
Na Kopaniku je danas organizovana preventivna akcija, za decu i roditelje, o važnosti nošenja kacige na skijaškoj stazi i tokom vožnje bicikala i trotineta.
Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je objavilo da akcija ima jasnu poruku "da bi nošenje kacige trebalo da bude pravilo i da to nije samo savet, već poziv na odgovornost".
"Bilo da je reč o skijaškoj stazi, biciklu ili trotinetu, ista je suština: glava se štiti uvek - deca uče posmatrajući, a odrasli su prvi primer odgovornog ponašanja", navedeno je na Fejsbuku, Uz policiju, akciju sprovode Agencija za bezbednost saobraćaja i Auto moto savez Srbije.
Kurir.rs/Beta
