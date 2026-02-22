Slušaj vest

Vozačima se savetuje oprez zbog poledice i mokrih kolovoza, a na putevima koji vode sa planina očekuje se pojačan saobraćaj, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na naplatnim rampama i graničnim prelazima jutros uglavnom nema zadržavanja za putnička vozila.

Kamioni na izlaz zemlje čekaju na Horgošu oko dva, na Šidu tri i Batrovcima četiri sata.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteDruštvoSrbiji sledi opasan obrt vremena: Nedeljko Todorović otkriva kada se vraća sneg, preti nam scenario od pre 6 godina
Beograd sneg Nedeljko Todorović
DruštvoDanas su Bele poklade: Obavezno ispoštujte ove običaje za sreću i mir, sutra počinje Vaskršnji post
shutterstock-694770805.jpg
DruštvoDUŠAN (88) JE NAJSTARIJI STUDENT U SRBIJI! Čitav život posvetio znanju i inovacijama, ovo je njegova priča: "Radim više od 24 sata i u ovim godinama"
Dušan Pejin
DruštvoGodišnji odmor zaboravi, minimalac na račun, ostalo u koverti: Mesar otkrio tajne koje mnogi nisu smeli, a tek da čujete deo o plati
Mesar
DruštvoRuskinja kupila kuću kod Sombora za 20.000€, pa sama sredila kupatilo: Sve je bilo pokvareno i u mraku, a evo kako sad izgleda! Ovoliko će je sve koštati! VIDEO
kupatilo7.png