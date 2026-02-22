Vozačima se savetuje oprez zbog poledice i mokrih kolovoza.
stanje na putevima
AMSS savetuje oprez zbog poledice, očekuju se gužve na povratku sa planina u Srbiji
Vozačima se savetuje oprez zbog poledice i mokrih kolovoza, a na putevima koji vode sa planina očekuje se pojačan saobraćaj, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na naplatnim rampama i graničnim prelazima jutros uglavnom nema zadržavanja za putnička vozila.
Kamioni na izlaz zemlje čekaju na Horgošu oko dva, na Šidu tri i Batrovcima četiri sata.
Kurir.rs/Beta
