Borba sa vremenom, ledenom stihijom i nepredvidivim dnom akumulacionog jezera Barje ulazi u svoj kritični, četvrti dan.

Dok cela Srbija sa zebnjom iščekuje vesti iz okoline Leskovca, potraga za dvojicom nestalih prijatelja Slavišom Antićem (47) i Stefanom Krstićem (38), postala je nadljudski napor spasilačkih ekipa koje se suočavaju sa nemogućim uslovima.

Foto: Prvatna Arhiva

Na obali jezera, u selu Crcavac, vlada jeziva tišina koju prekidaju samo jecaji najbližih. Porodice nestalih muškaraca četvrti dan ne napuštaju mesto gde su njihovi najmiliji poslednji put viđeni u noći između 18. i 19. februara.

Slaviša Antić Foto: Privatna arhiva

Bliska prijateljica porodice Antić, u potresnoj ispovesti za medije, opisala je trenutni pakao kroz koji prolaze:

Stefan Krstić Foto: Privatna arhiva

- Svi plaču. Porodica je van sebe. Trudimo se da budemo jaki jedni zbog drugih, ali kako vreme prolazi, sve je teže. I dalje se nadamo, nada nas još drži, ali strah je sve veći - priča kroz suze sagovornica i dodaje da ih najviše "lomi“ to što danima nema apsolutno nikakvog traga.

1/5 Vidi galeriju Potraga za nestalim ribolovcima Foto: Ustupljene fotografije

Nakon što su vatrogasno-spasilački timovi i najsavremeniji sonari pretražili površinske delove i priobalje, u akciju su se uključili i ronioci Žandarmerije. Njihov zadatak na Barju graniči se sa nemogućim:

Dno jezera je prepuno potopljenih stabala, panjeva i gustog granja, što stvara opasan lavirint za ronioce. Zbog konfiguracije terena i mulja, vidljivost pod vodom je gotovo nepostojeća. Temperatura vode je blizu tačke smrzavanja, što drastično skraćuje vreme koje spasioci mogu provesti u vodi.