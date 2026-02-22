Slušaj vest

Dvoje mladih ljudi, koji su se lečili u Rusiji, pronašli su ljubav i danas grade zajednički život!

Njihovu snažnu priču podelio je sa svojim pratiocima na Fejsbuku otac Bojan Krstanović, sveštenik koji službuje na Majevici.

Njegovu objavu prenosimo u celosti:

"Ovo je (možda i) najradosnija priča koju pišem. Našu Anđu sam upoznao u trenutku kad nije moglo gore. Bila je puno bolesna, leka skoro da nije bilo. Osim toga bilo je i mnoštvo drugih problema koji su otežavali sve to.

Transplantacija je bila slamka spasa

Jedina slamka spasa bila je transplantacija u Rusiji koja je preskupa. Novca nije bilo. Molitva je jedino što je preostalo. Jedino ali i najbolje. Molitva Majci Božijoj, Svetom proroku Iliji i naravno Svetom Nektariju. Bog dragi čini čudo.

Sveštenik Bojan Krstanović Foto: Printscreen Facebook

Pojavljuje se mnogo dobrih ljudi, novac skupljen, Anđa putuje u Rusiju. Svaki dan smo u kontaktu i stižu sve pozitivnije poruke. Konačno. Izlečena je. Bolesti više nema. Slava Bogu za sve. No, idemo dalje. Onima koji veruju Bog daje, On baš daje.

Prilikom lečenje Anđa upoznaje ljubav svog života koji je takođe u Rusiji na komplikovanom lečenju. Zajedno se lečili, izlečili i zavoleli. Bili podrška jedno drugom. I sad kreće potpuno nova tema u Anđinom i mom dopisivanju.

Izlečili se, zaljubili i venčali

Sad rešavamo ljubavne jade, što je mnogo lepše i slađe za razliku od onih muka o kojima smo pričali ranije. Sad su divan mladi bračni par, srećni, zaljubljeni, zdravi, dobri, sve kako treba...

Ja sam ovu priču morao da skratim jer mi trebaju sati i sati da ispričam svu tu muku, stres, haos, ali i veru i borbu... I naravno preveliku radost. Nadam se da će biti prilike (i neko pametniji) da se ovo sve lepo i detaljno ispriča. Jer zaista vredi. Oni su dokaz kako iskrena molitva čini čuda. Očekujemo ih uskoro da nam dođu u goste."

Ova priča rasplakala je mnoge pratioce oca Bojana.

- Ovo je nešto najlepše što sam pročitala - navela je jedna korisnica u komentarima ispod objave.