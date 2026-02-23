Slušaj vest

Svadbe sve više liče na strogo organizovane događaje - od koverata umesto poklona, preko kodeksa oblačenja i zabrane dece, do posebnih zahteva za muzičare koji moraju da ispune sve što mladenci traže.

Muzičar Branislav Bane Martić nedavno je podelio na fejsbuku prepisku sa organizatorima svadbe, otkrivajući surove zahteve koji su mladenci od njih zahtevali.

Šokirao se

- Svadba je 26.09.2027. to je nedelja. Biće oko 350 gostiju. Između 14 i 15h dolazimo u salu. Kada stignemo vi počinjete da svirate. Za repertoar se dogovaramo pre veselja. Bez pauze dok se veselje ne završi, garancija 6.000 da li odgovara? - navodi se u poruci koju je dobio ovaj muzičar.

Ponuda ga je šokirala.

Foto: Fonet

- Da mu sviram 12 sati bez pauze, da vršim nuždu u gaće, da pijem kašice dok sviram. Malo je za to druže i 6.000 evra - napisao je Martić.

"Ne radiš operaciju na otvorenom srcu"

Sa druge strane, pojedini korisnici ove društvene mreže osuli su paljbu po muzičarima.

- Jesi li ti normalan, malo ti 6.000 evra za 10 sati? Pa ne radiš operaciju na otvorenom srcu - navodi se u jednom od komentara.

Korisnici su pitali i kada će muzičari da počnu da plaćaju svoje mesto u sali.

- Rođače došao si da radiš i naplatio si svoj rad, prema tome plati hranu i mesto gde sediš - glasi jedan od komentara.